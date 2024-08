Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia visitabile fino al 24 novembre

Fino al 24 novembre 2024 sarà possibile visitare il Padiglione Italia alla 60. Esposizione Internazionale di Arte – La Biennale di Venezia

Ispirandosi alla celebre frase del musicista e teorico John Cage “Music is everywhere, if we only had ears”, il Public program, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Luca Cerizza in collaborazione con Gaia Martino, sarà focalizzato su alcuni temi centrali per il progetto del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024 e per il lavoro di Massimo Bartolini. Il programma dà parola, voce e suono alla prospettiva umana, sociale, spirituale ed ecologica che il progetto espositivo suggerisce, a partire dall’ascolto come relazione e comprensione di sé e degli altri soggetti umani e non-umani.

Nel Giardino delle Vergini annesso al Padiglione Italia, si susseguiranno una serie di eventi di diversa natura in un palinsesto di 4 appuntamenti di due giorni ciascuno (venerdì e sabato). Introdotti e moderati da Luca Cerizza e Gaia Martino, conferenze, conversazioni, performance musicali, con la partecipazione di ospiti internazionali e italiani, saranno accompagnate da momenti laboratoriali espressamente dedicati alle classi di Arti Visive di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Università Iuav di Venezia – protagoniste di una collaborazione per la ricerca e la didattica con il Padiglione Italia.

Per accedere agli incontri del programma IF ONLY WE HAD EARS è necessario essere dotati di biglietto di ingresso de La Biennale di Venezia.