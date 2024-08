EGM Cube Labs chiude l’aumento di capitale in opzione

Cube Labs, il venture builder quotato su EGM Pro che crea e sviluppa startup nel settore Life Science, ha chiuso l’aumento di capitale in opzione raccogliendo € 0,6 MLN

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o la “Società”), venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – segmento Professionale (“EGM Pro”), facendo seguito al comunicato stampa del 25 luglio 2024, rende noto che – nell’ambito dell’aumento di capitale con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 deliberato in data 12 giugno 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Cube Labs, i cui termini e condizioni sono stati determinati in data 3 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ha deliberato l’emissione di massime n. 2.224.531 azioni ordinarie Cube Labs, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, (le “Nuove Azioni”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,20 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,17 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale di Euro 4.893.968,20 comprensivi di sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”) – si è conclusa l’offerta delle massime n. 2.224.531 Nuove Azioni con la sottoscrizione di complessive n. 274.714 azioni ordinarie Cube Labs di nuova emissione, corrispondenti al 12,35% del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 604.370,80.

Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs, dichiara: “Con oggi si chiude la fase di aumento di capitale con diritto di opzione, forma tecnica prescelta per non diluire i soci esistenti. Esaurito il periodo dell’offerta in opzione, per la nostra società si apre un nuovo processo, che durerà sino al 2025 e che vede una prima richiesta di ordine di collocamento, ricevuto in data odierna, pari a 250.000,00 euro. Questa nuova fase punta, infatti, a favorire l’ingresso di nuovi investitori, calamitando risorse a sostegno della crescita”.

Si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni – iniziato l’8 luglio 2024 e conclusosi il 25 luglio 2024 (l’”Offerta in Opzione”) – sono stati esercitati complessivi n. 2.197.712 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 274.714 Nuove Azioni, pari al 12,35% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 604.370,80.

Successivamente nel corso dell’offerta in borsa – tenutasi nelle sedute del 5 e 6 agosto 2024 in conformità all’art. 2441, comma 3, cod. civ. (l’”Offerta in Borsa”) – non sono avvenute sottoscrizioni dei n. 15.598.536 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di Offerta in Opzione (i “Diritti Inoptati”) che avrebbero attribuito il diritto a sottoscrivere le n. 1.949.817 Nuove Azioni residue.

Pertanto, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte ad esito del periodo di Offerta in Opzione e di quelle sottoscritte a seguito dell’Offerta in Borsa e della odierna richiesta di collocamento, risultano complessivamente sottoscritte n. 274.714 Nuove Azioni, corrispondenti al 12.35% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 604.370,80.

Con particolare riferimento agli impegni comunicati in data 3 luglio 2024, si ricorda che:

· l’azionista di controllo Filippo Surace – titolare, direttamente e indirettamente tramite la società Keltinvest S.r.l., di n. 12.732.285 azioni ordinarie Cube Labs pari al 71,32% del capitale sociale – ha esercitato complessivamente n. 400.000 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 50.000 Nuove Azioni, pari al 2,25% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 110.000;

· mentre i soci detentori di azioni ordinarie di Cube Labs pari complessivamente a circa l’11,15% del capitale sociale della Società, che avevano dichiarato il proprio impegno a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo pari ad Euro 90.000, non hanno eseguito integralmente tale impegno nel corso del periodo di Offerta in Opzione per motivi esclusivamente tecnici. Detti soci, infatti, hanno esercitato complessivamente n. 162.720 diritti di opzione, corrispondenti a n. 20.340 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 44.748. Resta fermo che la parte residua dell’impegno di sottoscrizione di tali soci, per un controvalore pari quindi ad Euro 45.252, sarà eseguita entro il termine finale di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, i.e. il 31 dicembre 2025.

Come comunicato lo scorso 25 luglio 2024, si ricorda che le n. 1.949.817 azioni rimaste inoptate potranno essere collocate a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale del 31 dicembre 2025.