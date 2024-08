“Dirty Lady” è il singolo d’esordio dei veronesi Black Vessel for the Saint

In radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dirty Lady”, il singolo d’esordio dei veronesi Black Vessel for the Saint

Il singolo, pubblicato dall’etichetta indipendente Rat Cage Records, è solo il primo di una serie che uscirà nei prossimi mesi di quest’anno, spianando la strada al sound ruvido della band Speed Stoner Punk Rock. Racchiudono così la timbrica che li rappresenta, un suono aggressivo, sporco ma nel significato migliore che si possa attribuire alla parola.

Il brano, già pubblicato ad aprile, in anteprima esclusiva, sulla compilation “La Verona Bene vol.11”, racconta il sottile equilibrio di un gioco di ruoli, una partita giocata in strada, tra ombre e fantasmi che ognuno di noi si porta dentro, da sfidare per sentirsi vivi.

A incorniciare le liriche del singolo, chitarre, basso e batteria creano un contesto sonoro potente, un muro che pare voler opprimere volutamente l’ascoltatore per non lasciarlo liberarsi dal Vascello Nero che da oggi rimarrà, come una cicatrice, nella sua vita.

I BVFTS parlano del brano – “Dirty Lady” è un pezzo un po’ particolare: la prima bozza sembrava un brano new romantic alla Duran Duran, molto più lento di quello registrato!

Poi abbiamo caricato i distorsori, aumentato i bpm, aggiunto un bridge protopunk alla Stooges ed è saltata fuori la Lady sexy e aggressiva che abbiamo poi registrato. Il testo affronta il tema di una figura femminile sfuggente e misteriosa, spinta da un desiderio di sfidare le convenzioni e di vivere una vita senza regole (forse un po’ per necessità). Viene dipinta come una figura affascinante e attraente, ma anche enigmatica e imprevedibile.”

I Black Vessel for the Saint sono una band di Verona formatasi nel 2021. I 5 elementi del gruppo provengono tutti da esperienze musicali diverse e, grazie a questo, creano un eclettico equilibrio tra punk, grunge e stoner, dando vita alla loro personalissima impronta sonora. “Dirty Lady” è stato registrato, insieme agli altri singoli in prossima uscita, durante l’inverno 2023 presso il Mellowsong Studio di Verona.

I BVFTS sono GeeGee Apollonio (batteria), Stefano Benini (basso), Michele Cantelli (chitarra, voci), Enrico Biasin (chitarra), Cristiano Sartori (voce).