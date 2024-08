Caso Venditti: il Codacons consiglia al cantante un concerto dedicato ai disabili

Dopo la figuraccia al concerto di Barletta, il Codacons propone ad Antonello Venditti un’iniziativa benefica a Natale per i disabili

Ma quale “gaffe”, come riportano molti giornali che invece di raccontare le notizie cercano di “spegnere” il caso e tutelare un’icona della musica nazionale: le vergognose considerazioni di Antonello Venditti dal palco di Barletta in materia di disabilità sono proseguite anche una volta chiarita la situazione. Al di là dell’iniziale incomprensione, a causa delle luci e del caos tipici di un concerto, anche quando gli è stato fatto notare che si trattava di una persona con disabilità e che le urla non erano tese a disturbare il suo show Venditti non ha voluto fermarsi, tanto da scatenare la polemica del pubblico.

Le scuse del cantante alla famiglia e alla spettatrice coinvolta restano il minimo sindacale, e inoltre appaiono tardive: sono arrivate a fine concerto, sull’onda dell’indignazione montante e non, come doveroso, immediatamente. E in ogni caso non si può accettare che l’intelligenza dei lettori sia offesa da chi insiste a ripetere che il cantautore non si fosse reso conto della situazione. I video parlano chiaro: è stato un collaboratore a informare Venditti della situazione dopo che lo stesso aveva già scimmiottato il modo di esprimersi della ragazza, l’aveva insultata e minacciata (“Li m*i tua… Vieni qua va, vediamo se c’hai il coraggio… str*a di m**a”). Eppure, nonostante l’informazione ricevuta, incredibilmente il cantante non ha ritenuto di fare marcia indietro: “Non esistono ragazzi speciali”, ha infatti ribadito, tra le proteste – sacrosante – del pubblico.

Ora Venditti è chiamato a un atto riparativo: l’Associazione propone quindi al cantautore di organizzare insieme un concerto natalizio a Roma per sollevare i gravi problemi della vita delle persone con disabilità.

“Errare è umano, ma perseverare è diabolico”, dichiara il presidente Carlo Rienzi. “Da Venditti una brutta caduta di stile; per riparare lo aspettiamo a Roma per un concerto, da organizzare insieme al Codacons, legato al tema della disabilità e dei diritti”.