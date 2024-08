Boehringer Ingelheim acquisisce la biotech californiana Nerio Therapeutics e il suo programma preclinico di nuovi inibitori del checkpoint immunitario

La casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim ha ottenuto l’accesso a nuovi inibitori del checkpoint immunitario progettati per attivare il sistema immunitario nella lotta contro le cellule tumorali.

Boehringer Ingelheim ha annunciato l’acquisizione della biotech californiana Nerio Therapeutics e del suo programma preclinico di nuovi inibitori del checkpoint immunitario per un importo massimo di 1,3 miliardi di dollari, al fine di ampliare il proprio portafoglio di prodotti immuno-oncologici.

In base all’accordo, Boehringer ottiene l’accesso alle piccole molecole di Nerio progettate per inibire le tirosin-fosfatasi proteiche N1 e N2 (PTPN1 e PTPN2), che agiscono come checkpoint immunitari. Secondo Boehringer, l’inibizione delle PTPN 1 e 2 può innescare la lotta del sistema immunitario contro le cellule tumorali.

La lotta contro questi “checkpoint immunitari” ha animato gran parte della ricerca e dello sviluppo sul cancro negli ultimi dieci anni, con risultati contrastanti. Gli inibitori dei checkpoint mirati alle proteine PD-1, PD-L1 e CTLA-4 hanno trasformato il trattamento di molti tumori, ma i produttori di farmaci non hanno avuto lo stesso successo al di fuori di questi obiettivi.

Gli inibitori di Nerio sono inoltre destinati a potenziare la funzione immunitaria e a sensibilizzare i tumori.

Secondo Nerio, i suoi inibitori hanno dimostrato in modelli preclinici la capacità di “rimodellare” il paesaggio immunitario e di formare un’attività antitumorale sia come monoterapia che in combinazione con altri trattamenti.

Nerio prevede di avviare la presentazione della domanda IND per la sua attività principale nella seconda metà del 2024 per pii iniziare gli studi sull’uomo.

“L’ottenimento dei diritti sui nuovi inibitori dei checkpoint di Nerio Therapeutics crea un ampio panel di nuove ed entusiasmanti opportunità di combinazione per il trattamento del cancro. Questo ci avvicina notevolmente alla nostra visione di trasformare la vita delle persone affette da cancro”, ha dichiarato Paola Casarosa, membro del consiglio di amministrazione di Boehringer Ingelheim.

Con l’acquisizione di Nerio, Boehringer ha dichiarato di essere impegnata a potenziare la propria pipeline di terapie basate sul “blocco dei checkpoint immunitari” per rafforzare il sistema immunitario. La casa farmaceutica sostiene che le piccole molecole di Nerio sono un’“importante aggiunta” al suo portafoglio in quanto potrebbero essere combinate con le sue terapie interne, anche se nel suo annuncio non sono stati forniti ulteriori dettagli.

L’amministratore delegato di Nerio, Sanford Madigan, ha dichiarato in un comunicato che le piccole molecole inibitrici di PTPN1/N2 dell’azienda “hanno proprietà simili a quelle dei farmaci e rappresentano un’opportunità unica nel suo genere”.

La biotech è stata fondata da Avalon Ventures e sviluppata nell’acceleratore BioVentures. Nerio ha ricevuto il sostegno finanziario di un consorzio che comprende Bregua Corporation, Correlation Ventures, Alexandria Venture Investments e Viva BioInnovator.

L’acquisizione da parte di Boehringer arriva mentre l’azienda tedesca ha fissato un obiettivo ambizioso. Nell’aprile 2024, l’azienda farmaceutica ha annunciato l’obiettivo di lanciare 25 nuovi trattamenti entro il 2030.

Il piano prevede che l’azienda avvii 10 nuovi studi in fase media e avanzata nei prossimi 12-18 mesi, concentrandosi su salute mentale, oncologia, malattie cardiovascolari, renali e metaboliche.

La precedente operazione dell’azienda nel settore oncologico risale allo scorso anno, quando aveva acquisito la biotecnologia privata svizzera T3 Pharmaceuticals AG per 450 milioni di franchi svizzeri (507,6 milioni di dollari), ottenendo l’accesso a una piattaforma terapeutica proprietaria che utilizza batteri vivi per veicolare proteine immuno-modulanti nelle cellule tumorali.