Tamberi trionfa alla Diamond League e si mette alle spalle la delusione olimpica

Tamberi riparte dalla Diamond League e vince la gara del salto in alto a Chorkow: “Preferisco ripartire da qui che dalla terribile giornata parigina”

Tambo si sente come sulle montagne russe..ma quel che conta è che torna a saltare e vincere. È infatti arrivato prima nel salto in alto a Chorzow, in Polonia alla dodicesima tappa della Diamond League, massimo circuito internazionale itinerante di atletica.

Dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi, gli azzurri dell’atletica leggera sono tornati in pista: dieci in gara. E Gianmarco Tamberi, ancora scottato dalla delusione olimpica, oggi vince nella sua specialità saltando 2.31, più di tutti, al secondo tentativo. Solo nono, con 2,18, invece il campione olimpico Hamish Kerr.

Dai social Tambo “grida” il suo stato d’animo: “Non mi sono mai arreso nella mia vita e non inizierò di certo ora a farlo!”, scrive, annunciando la quarta vittoria alla Diamond league. “Quanti alti e bassi emotivi in questo momento- prosegue- tra felicità per questo e rammarico per quello sto vivendo tipo le montagne russe ma sicuramente preferisco ripartire da qui che da quella terribile giornata Parigina”. E dà a tutti appuntamento per il prossimo 30 agosto a Roma per il Golden Gala Pietro Mennea.

Oggi in pista anche Marcell Jacobs, che ha chiuso al quarto posto i 100 metri. Ed è record per il salto con l’asta per lo svedese Armand Duplantis che ha stabilito il nuovo primato mondiale vincendo con 6,26.

