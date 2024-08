Pier Luigi Paolini pubblica “Navigare in mare senza patente nautica”

Anche senza una patente nautica, sarà possibile navigare in modo sicuro e responsabile seguendo i suggerimenti di questa semplice guida di Pier Luigi Paolini

La normativa italiana sul diporto permette la conduzione di imbarcazioni, anche di grandi dimensioni, senza necessità di alcuna abilitazione specifica.

Tuttavia, molte persone solcano il mare su mezzi nautici senza avere una chiara comprensione delle regole da rispettare al timone.

Per offrire queste informazioni essenziali, abbiamo deciso di realizzare un breve manuale che delinei le principali norme e i comportamenti da adottare durante la navigazione. Sebbene esistano numerosi manuali che approfondiscono questi temi, essi sono concepiti principalmente per chi si sta preparando all’esame per la patente nautica, risultando così complessi e poco pratici per coloro che desiderano semplicemente intraprendere brevi escursioni o piccole crociere costiere in sicurezza.

Nel manuale “Navigare senza patente nautica” sono presenti approfondimenti sulla terminologia nautica, sulle luci di segnalazione, sugli strumenti di navigazione e sulle carte nautiche. Avrete l’opportunità di apprendere come utilizzare la radio VHF, quali sono le regole di precedenza in mare e ricevere consigli per organizzare la vostra crociera. Inoltre, il manuale offre informazioni sulle dotazioni di emergenza, sulla manutenzione basilare dell’imbarcazione, brevi accenni alle condizioni meteorologiche per garantire una navigazione sicura e indicazioni su come comportarsi durante l’ormeggio sia in rada che in porto.

Ci auguriamo che questo manuale possa contribuire a ridurre il numero di incidenti che coinvolgono le imbarcazioni da diporto, spesso dovuti a una preparazione insufficiente degli utenti.

Il manuale è disponibile sia in formato cartaceo che in versione eBook presso lo StreetLibStore, nelle principali librerie online e, su prenotazione, in tutte le maggiori librerie fisiche d’Italia.