“Pensiero stupendo universale” è il nuovo album dei Riva

Disponibile online sulle piattaforme streaming per Futura Dischi PENSIERO STUPENDO UNIVERSALE, il nuovo album dei RIVA

È fuori per Futura Dischi PENSIERO STUPENDO UNIVERSALE, il nuovo album dei RIVA. Anticipato dai singoli “L’America“, “Perso per sempre“, “Eden” e “Crimea“, il disco esplora il tema del viaggio e del cambiamento, da una prospettiva intima e personalissima, vissuta sulla pelle della band in questi anni.

Quello di Pensiero Stupendo Universale è un viaggio iniziato quasi due anni fa, quando le prime primordiali idee sono arrivate in studio. Da quel momento, i brani sono cresciuti notte dopo notte e riarrangiati più volte per trovare la forrma che più mettesse a fuoco la sincerità delle otto canzoni dell’album, cambiate più volte nei mesi di lavorazione, così come sono inevitabilemente cambiati i Riva nello stesso periodo di tempo. Sono proprio i temi del cambiamento, del viaggio “interiore” e di sbilanciarsi al di fuori della propria comfort zone i fil rouge di Pensiero Stupendo Universale, che inizia con la title track, in cui una persona guarda le stelle cercando risposte, e finisce proprio con Comfort zone, in cui le stelle vengono intepretate secondo il preciso punto di vista di chi le guarda.

“Il Pensiero Stupendo Universale è quello che ognuno di noi cerca per scappare dalla solitudine, dal nulla, dalla morte. Chiunque è alla ricerca di un qualcosa per salvarsi, che sia l’amore eterno o un preciso modello di vita. In questo viaggio per trovarlo, le cose possono cambiare senza che lo vogliamo e nessuno può garantirci che un giorno potremmo realmente raggiungere la consapevolezza di esserci salvati: per questo dobbiamo essere pronti a spostare il baricentro della vita al di fuori della zona di comfort, perchè siamo convinti che sia questa la vera ragione di un’esistenza vissuta al pieno delle sue possibilità.”

TRACKLIST & CREDITS

1. Pensiero stupendo universale

2. Lamerica

3. Eden

4. Crimea

5. Perso per sempre.

6. Una stella distante anni luce

7. Avevi ragione

8. Comfort zone

ART & CREATIVE DIRECTION: Afraid Studio

FOTO: Sergio Antonuccio (copertina); Matteo Romano

PRODOTTO E MIXATO DA: Stefano Bruno

MASTERING: Giovanni Versari