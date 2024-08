Oasis vicini alla reunion: attesa per l’annuncio dei Gallagher

Oasis vicini alla reunion: i Gallagher pronti a fare un annuncio congiunto. In un video, Noel e Liam preparano i fan: il 27 agosto sarà svelato il mistero

Gli Oasis stanno per annunciare novità. Il duo britannico, ormai separato dal 2009, starebbe per riunirsi. La – quasi – conferma dei rumors che si sono succeduti nell’ultimo periodo sarebbe un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Noel e Liam Gallagher. Nella breve clip appare la data di domani e un’ora da segnare in agenda: alle 8 del mattino il mistero sarà svelato.

Secondo i rumors, i maggiori lanciati dal Sunday Times, i Gallagher starebbero per annunciare nuovi live per il 2025, ma tutto è possibile. Di qualsiasi cosa si tratti, però, i fan già fremono, pregustando questo momento da anni. Un sentimento ben noto agli Oasis, il cui rapporto non è mai stato tutto rose e fiori.

“Noel e Liam non diventeranno mai migliori amici, ma vogliono far tornare gli Oasis per i fan. Non stanno certo ringiovanendo e la richiesta è notevole. Hanno deciso che è ora o mai più“, ha spiegato una fonte anonima come riporta Rolling Stone.

LA RACCOLTA PER I 30 ANNI DI “DEFINELY MAYBE”

Ad ogni modo, l’annuncio arriva in concomitanza con il trentesimo anniversario di “Definely maybe”, il disco che ha lanciato gli Oasis nell’Olimpo del Brit Pop e non solo. Era il 29 agosto 1994. Il 30 agosto di quest’anno, invece, arriverà “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)”, una raccolta in edizione limitata contenente brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.