“Nuotando in un temporale” di Kelly Giles arriva in Italia

La Vanessa Global Entertainment presenta la raccolta di poesie d’esordio dell’autore canadese americano Kelly Giles

Divenuto celebre in America come “Swimming in a Thunderstorm”, il libro di poesie autobiografiche esce in Italia con il titolo “Nuotando in temporale” e ripercorre la vita dell’autore. Un’esplorazione appassionata ed enigmatica di un viaggio di guarigione emotiva che analizza temi come l’universalità del trauma, la ricerca dell’autenticità e della nudità emotiva. Si tuffa in profondità nel subconscio alla ricerca di tesori sepolti e alla ricerca della quiete nel cuore di tutto il caos che ci circonda.

Quella Italiana è la prima edizione straniera dell’opera che fino a poche settimane fa era disponibile solo in lingua originale inglese. Una traduzione a cura di Claudia Moretto co-fondatrice, assieme a Nina Monica Scalabrin, dell’agenzia di servizi per lo spettacolo Vanessa Global Entertainment che prime fra tutte hanno compreso il talento letterario dell’autore (https://www.vanessa-global.com)

Un mese e mezzo fa, è uscito in America anche il nuovo libro di memorie di Kelly Giles dal titolo “Killing Justice” già divenuto best seller su Amazon.com