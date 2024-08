Miastenia gravis: con Rozanolixizumab risposta costante su espressione minima sintomi

Presentata un’analisi post hoc sull’espressione minima dei sintomi (MSE, minimal symptom expression) nella miastenia gravis generalizzata

Al Congresso annuale dell’European Academy of Neurology (EAN 2024), che si è tenuto quest’anno a Helsinki (Finlandia), è stata presentata un’analisi post hoc sull’espressione minima dei sintomi (MSE, minimal symptom expression) nella miastenia gravis generalizzata, basata sui dati raccolti dallo studio MycarinG e dai suoi studi di estensione in aperto.

Obiettivo dei ricercatori, guidati da Carlo Antozzi – Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta, Milano – era valutare la risposta attraverso i cicli successivi di trattamento con rozanolixizumab per i pazienti che avevano raggiunto l’MSE nel ciclo 1.

Il rozanolixizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato e chimerico che blocca il recettore Fc neonatale (FcRn), progettato per bloccare l’interazione tra FcRn e l’immunoglobulina G (IgG), accelerando il catabolismo degli anticorpi e riducendo la concentrazione di autoanticorpi IgG patogeni. E’ stato per il trattamento della gMG (gMG) in pazienti adulti positivi per l’anticorpo anti-recettore dell’acetilcolina (AchR) o anti-tirosina chinasi specifica del muscolo (MuSK).

Uno studio in doppio cieco e due estensioni in aperto

I dati sono stati raggruppati attraverso lo studio in doppio cieco MycarinG e i suoi studi di estensione in aperto (OLE): MG0004 (prime 6 settimane) e MG0007 (analisi provvisoria; data di cut-off: 8 luglio 2022).

Le caratteristiche di base erano generalmente rappresentative di una popolazione con gMG da moderata a grave. Il trattamento a lungo termine con rozanolixizumab è stato ben tollerato con un profilo di sicurezza accettabile.

«L’MSE è un endpoint forte e clinicamente significativo e una misura rigorosa dell’efficacia terapeutica; il raggiungimento dell’MSE è un obiettivo terapeutico nel trattamento della gMG» specificano Antozzi e colleghi.

I risultati dell’analisi post hoc di MycarinG

Tra i pazienti che hanno raggiunto l’MSE nel ciclo 1 di rozanolixizumab, oltre il 64% ha continuato a raggiungere l’MSE nei cicli 2-4. Tutti i pazienti (tranne due) che hanno raggiunto l’MSE lo hanno fatto entro le prime sei settimane dall’inizio del ciclo di trattamento con rozanolixizumab, e alcuni pazienti hanno raggiunto l’MSE già una settimana dopo l’inizio del ciclo di trattamento.

«In sintesi, i pazienti che ricevono rozanolixizumab e che hanno raggiunto l’MSE nel primo ciclo di trattamento hanno dimostrato un tasso di risposta costante nei cicli successivi, mentre i pazienti che non avevano raggiunto l’MSE inizialmente erano sempre più propensi a raggiungere l’MSE con i cicli successivi di trattamento con rozanolixizumab» concludono i ricercatori.

Bibliografia

Antozzi C, et al. Minimal symptom expression in generalised myasthenia gravis: A post hoc analysis of MycarinG and open-label studies. EAN 2024. Helsinki (Finland). Presentation n. EPR-117.