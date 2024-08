Intestino irritabile: peggioramento con reintroduzione fruttani e galatto-oligosaccaridi

La reintroduzione di fruttani e galatto-oligosaccaridi è stata collegata a un peggioramento del dolore addominale tra i pazienti con sindrome dell’intestino irritabile

Un recente lavoro pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology evidenzia che la reintroduzione di fruttani e galatto-oligosaccaridi è stata collegata a un peggioramento del dolore addominale tra i pazienti con sindrome dell’intestino irritabile (IBS) che avevano risposto alla dieta a basso contenuto di FODMAP.

“Attualmente, si presume che i benefici clinici della dieta a basso contenuto di FODMAP derivino dalla riduzione del carico osmotico e dalla produzione di sottoprodotti della fermentazione derivati dall’esclusione di tutti i FODMAP,” ha scritto Shanti Eswaran, della divisione di gastroenterologia presso il Michigan Medicine, e colleghi. “Tuttavia, studi recenti suggeriscono che i singoli FODMAP potrebbero esercitare effetti fisiologici e clinici differenti in diverse regioni del tratto gastrointestinale.”

I ricercatori hanno aggiunto: “È necessario determinare urgentemente se l’esclusione di tutti i FODMAP sia necessaria per migliorare i sintomi nei pazienti con IBS, o se l’esclusione di gruppi selezionati di FODMAP sia sufficiente per ottenere una risposta clinica.”

In uno studio randomizzato, in doppio cieco condotto in un singolo centro, Eswaran e colleghi hanno indagato quali FODMAP fossero associati alla generazione di sintomi tra 45 pazienti adulti con IBS secondo i criteri di Roma IV, arruolati tra il 2018 e il 2020. Venticinque pazienti hanno mostrato un miglioramento dei sintomi dopo un periodo di eliminazione di FODMAP di 2-4 settimane in aperto, e 21 pazienti (età mediana 29,5 anni; BMI mediano 29,4 kg/m²; 52,4% IBS-diarrhea; 33,3% IBS-constipation) sono entrati nella fase di reintroduzione cieca di 10 settimane.

I ricercatori hanno notato che il punteggio del dolore addominale “è migliorato significativamente” dopo 2-4 settimane di dieta a basso contenuto di FODMAP rispetto al basale (2,8 vs. 5,8).

Secondo l’analisi, i pazienti hanno reagito con un peggioramento del dolore addominale o del gonfiore a una media di 2,55 sfide FODMAP per paziente – una media di 1,9 per il dolore e 2,3 per il gonfiore. Le sfide con fruttano (p=0.007) e galatto-oligosaccaride (p=0.04) avevano la più forte associazione con il peggioramento del dolore addominale e del gonfiore.

Ricordiamo che le “FODMAP challenges” (sfide FODMAP) sono test utilizzati nel contesto della gestione della sindrome dell’intestino irritabile per determinare la reattività individuale ai diversi gruppi di FODMAP. I FODMAP infatti, Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols, sono carboidrati a catena corta e polioli che possono essere malassorbiti nell’intestino tenue e fermentati dai batteri nell’intestino crasso, causando sintomi gastrointestinali come dolore addominale, gonfiore, gas e diarrea.

Le “sfide FODMAP” consistono in un processo a tappe che tipicamente segue un periodo iniziale di eliminazione dei FODMAP dalla dieta, che dura solitamente da 2 a 6 settimane. Durante questo periodo, i pazienti eliminano tutti i cibi ad alto contenuto di FODMAP dalla loro dieta per vedere se i loro sintomi migliorano.

Dopo il periodo di eliminazione, i pazienti reintroducono gradualmente i diversi gruppi di FODMAP uno alla volta. Questo processo di reintroduzione è quello che viene chiamato “sfida FODMAP”. Ogni gruppo di FODMAP (come fruttani, galatto-oligosaccaridi, lattosio, fruttosio in eccesso, e polioli) viene reintrodotto singolarmente e monitorato per un certo periodo, generalmente da alcuni giorni a una settimana, per osservare se provoca sintomi.

L’obiettivo delle sfide FODMAP è identificare specifici gruppi di FODMAP che il paziente tollera bene e quelli che scatenano i sintomi. Questo permette di personalizzare la dieta del paziente, evitando solo i FODMAP che causano sintomi, piuttosto che seguire una restrizione generalizzata e a lungo termine che potrebbe essere nutrizionalmente non equilibrata.

In questo specifico studio, mentre il gonfiore era anche associato al periodo o al tempo trascorso nella fase di reintroduzione (p=0.002), l’analisi degli effetti misti lineari ha mostrato che i galatto-oligosaccaridi erano associati al peggioramento del gonfiore (p=0.03) quando limitati al primo periodo di reintroduzione. Altri FODMAP come lattosio, eccesso di fruttosio e polioli non avevano “effetti significativi” sui sintomi.

In generale, il dolore addominale e il gonfiore sono peggiorati durante lo studio, indipendentemente dalla reintroduzione dei FODMAP (p=0.006).

“Abbiamo scoperto che i pazienti reagivano in media alla reintroduzione di due FODMAP per paziente, suggerendo che la maggior parte dei pazienti non era sensibile a tutti i sottogruppi di FODMAP,” hanno scritto Eswaran e colleghi. “Non c’era alcuna associazione significativa delle singole sfide FODMAP con altri sintomi gastrointestinali come abitudini intestinali anormali o urgenza fecale o sintomi extraintestinali come affaticamento o qualità del sonno.”

I ricercatori hanno concluso: “I nostri risultati suggeriscono che la reintroduzione di FODMAP selezionati potrebbe essere responsabile della generazione di sintomi nei pazienti con IBS che hanno risposto a una dieta a basso contenuto di FODMAP.”

Shanti Eswaran et al., All FODMAPs Aren’t Created Equal: Results of a Randomized Reintroduction Trial in Patients With Irritable Bowel Syndrome Clin Gastroenterol Hepatol. 2024 May 9:S1542-3565(24)00413-0.

