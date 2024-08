Incendio a Pisa: famiglia bloccata in casa, muore bimba di 4 anni

Tragedia a Pisa: famiglia bloccata in casa dalle fiamme, muore bimba di 4 anni. In salvo altri 5: tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta

Quando i Vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento per liberare una famiglia dalle fiamme, divampate oggi a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, l’hanno trovata priva di sensi per il troppo fumo inalato. E a nulla è valso il trasferimento in ospedale a Empoli, dove è deceduta a soli 4 anni.

La vittima viveva con la famiglia, di origini senegalesi, in un appartamento al secondo piano di un edificio a Santa Croce sull’Arno, in cui i vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre, nel primo pomeriggio di ieri, per liberare 4 minori e 2 adulti rimasti bloccati.

SALVATI IN 5, TRA CUI 3 BIMBI E UNA DONNA INCINTA

Mentre gli altri cinque, tra cui tre bimbi e una donna incinta, sono stati tutti tratti in salvo in condizioni che non destano preoccupazioni, la piccola è stata soccorsa dagli operatori del 118 che hanno provato a rianimarla per oltre un’ora ma non ha mai ripreso conoscenza. La dichiarazione del decesso è avvenuta al suo arrivo all’ospedale empolese, dove le condizioni sono apparse subito disperate. La piccola avrebbe riportato anche ustioni ma a causare il decesso sarebbe stata l’asfissia.

UN MICROONDE LA CAUSA DEL ROGO

L’appartamento dove è divampato l’incendio è stato posto sotto sequestro mentre quello attiguo, anch’esso interessato dalle fiamme, è stato dichiarato inagibile. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto le fiamme sarebbero partite da un forno a microonde.