Il trucco può essere un alleato a sorpresa per chi soffre di acne

Recenti studi scientifici hanno evidenziato che il make-up può migliorare le condizioni psicologiche di chi soffre di acne e ridurre l’infiammazione della pelle. È però fondamentale selezionare i prodotti adeguati per ottenere questi benefici. Ecco i consigli della dottoressa della pelle Ines Mordente.

L’acne è una delle condizioni dermatologiche più comuni, e chi ne soffre sa quanto possa essere difficile gestirla. Provoca non solo fastidi fisici, ma anche un notevole disagio psicologico. Tuttavia, studi scientifici recenti offrono una prospettiva incoraggiante per cui il trucco potrebbe essere un prezioso alleato nella lotta contro l’acne.

“La ricerca ha dimostrato che l’uso del make-up non solo allevia la sofferenza migliorando l’umore e aumentando l’autostima, ma riduce anche il grado di infiammazione dell’acne, la comparsa di macchie e migliora l’aderenza alla terapia medica, rivelandosi un vero toccasana per la pelle” spiega la dottoressa Ines Mordente, medico chirurgo specialista in dermatologia estetica e professionista dedicata alla lotta contro queste problematiche della pelle.

Tuttavia, per ottenere questi benefici, è essenziale scegliere i prodotti giusti. “Consiglio sempre di consultare un esperto per essere guidati nella scelta dei prodotti più adatti in caso di pelle acneica. Le formulazioni più indicate sono quelle non comedogeniche, prive di olio, che aiutano a frenare l’eccessiva produzione di sebo” sottolinea la Dottoressa.

È inoltre sempre fondamentale controllare l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) dei cosmetici per assicurarsi che non contengano ingredienti che provocano l’effetto lucido della pelle. “Anche la scelta del fondotinta giusto è cruciale, le formulazioni fluide liquide non troppo corpose o le alternative in polvere sono ottime per ottenere un effetto opacizzante, poiché limitano l’effetto lucido.” In farmacia si possono trovare fondotinta ipoallergenici e testati per la pelle sensibile, ideali anche in caso di pelle acneica. Per chi ha più dimestichezza con il make-up, la tecnica del camouflage, che combina fondotinta e correttore, è particolarmente efficace per nascondere le imperfezioni. In particolare, è consigliato l’uso del correttore verde per coprire macchie e cicatrici da acne.

Un altro aspetto spesso trascurato è la pulizia degli strumenti utilizzati per il trucco, come pennelli e spugnette. “Un lavaggio regolare è fondamentale per prevenire l’accumulo di batteri che possono peggiorare le condizioni acneiche” avverte la Dottoressa.

Il trucco, se usato correttamente, può essere quindi un valido supporto nella gestione dell’acne, contribuendo non solo a migliorare l’aspetto estetico ma anche a sostenere il benessere psicologico di chi ne soffre. La chiave del successo risiede nella scelta consapevole dei prodotti e nell’adozione di una routine di pulizia accurata.