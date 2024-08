Il film “Un re per quattro regine” con Clark Gable stasera su Rai Movie: la trama

Clark Gable nei panni di un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età nel film “Un re per quattro regine” in onda stasera su Rai Movie: la trama

Rai Movie, lunedì 26 agosto, alle 21.10, trasmette “Un re per quattro regine”. Tra western e commedia, il film è un “divertissement” del grande regista Raoul Walsh con Clark Gable nei panni di un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età, Dan Kahoe, che per recuperare il fantastico malloppo, centomila dollari in oro di una rapina in cui hanno perso la vita tre fratelli su quattro, si mette a frequentare la casa della famiglia dei rapinatori McDade.

Nella fattoria vivono la madre e le sue quattro nuore, tre delle quali vedove, e Gable, per trovare il nascondiglio dell’oro e svignarsela con il bottino, comincia a sedurre e corteggiare le donne scatenando le loro gelosie.

“Un re per quattro regine” (The King and Four Queens, USA, 1956) di Raoul Walsh, con Clark Gable, Carl Harbaugh, Barbara Nichols, Eleanor Parker, Roy Roberts, Jo Van Fleet, Arthur Shileds, Sara Shane.