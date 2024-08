Ikea apre al mercato dell’usato con la nuova piattaforma Preowned

Con Preowned, Ikea apre al mercato dei mobili usati grazie ad una piattaforma in cui i clienti potranno comprare e vendere componenti di arredamento di seconda mano

Ikea apre al mercato dei mobili usati grazie ad una piattaforma in cui i clienti potranno comprare e vendere componenti di arredamento di seconda mano. I clienti tramite la piattaforma Ikea Preowned potranno interagire direttamente tra di loro, in un sistema peer-to-peer, senza necessità di un interlocutore intermedio.

Il servizio attualmente e fino alla fine dell’anno è disponibile sono a Madrid, in Spagna, e a Oslo, in Norvegia. Il sito è già attivo e si può già navigare per vedere come funziona.

Come si fa ad acquistare e vendere? I clienti inseriscono i loro prodotti, le loro foto e un prezzo di vendita. Il database di Ikea, dotato di intelligenza artificiale, inserirà le proprie immagini promozionali e le misure, facendo vedere il prezzo di vendita non usato. L’acquirente potrà, quindi, ritirare i mobili direttamente dal venditore, che avrà la possibilità di ricevere denaro o un buono Ikea con un bonus del 15%. Le inserzioni sono gratuite, Ikea potrebbe nel futuro eventualmente richiedere una commissione simbolica, una commissione modesta.

In alternativa il colosso svedese con il servizio ‘Riporta e Rivendi’, permette già ai clienti di rivendere a Ikea i mobili che non servono più, in modo semplice e sicuro, tutto l’anno. In cambio si riceve una Carta reso da spendere per nuovi acquisti nei negozi e online.