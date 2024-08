“Camper” su Rai 1 questa settimana ospita i Gemelli di Guidonia e Barbara Bouchet

L’estate e i consigli per scoprire gli angoli più belli d’Italia, e in particolare la Puglia, saranno protagonisti a “Camper”, in onda da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto alle 12.00 su Rai 1, con la conduzione di Peppone Calabrese.

Marco Di Buono racconterà le particolarità di cinque regioni a cominciare dalla Campania. Il suo viaggio partirà da Morcone, in provincia di Benevento. Farà poi tappa in Toscana, a Reggello, per proseguire verso Sud in Basilicata, tra Terranova di Pollino, Viggiano e Montalbano Jonico, Rendinara in Abruzzo e infine Laterza, in provincia di Taranto. La giornata di venerdì 30 agosto sarà infatti dedicata alla Puglia e alle sue ricchezze artistiche, storiche e gastronomiche.

Lorenzo Branchetti visiterà alcuni dei borghi più belli di tre regioni: sarà infatti in Toscana a Bagni di Lucca e a Calci, poi si collegherà dalla Sardegna spostandosi tra Castelsardo e Villanova Monteleone, mentre venerdì andrà alla scoperta di Veglie nel Leccese, in Puglia.

Anche Elisa Silvestrin venerdì 30 agosto sarà in Puglia, nella splendida Torre dell’Orso, a coronamento di un entusiasmante viaggio settimanale negli scenari più belli d’Italia, da Porto Pino in Sardegna a Siracusa in Sicilia, attraversando Marche e Abruzzo.

L’esperto di sentieri Francesco Gasparri guiderà il pubblico nei percorsi emozionanti del Lago Baratz e di Cala Barca, in Sardegna e del Viterbese a Nepi, nel Lazio, dove si troverà anche Valentina Caruso a Soriano nel Cimino prima di dedicarsi, nella puntata di venerdì, al Parco Archeologico di Canosa di Puglia.

Con Annalisa Baldi si vivrà invece la magia delle feste popolari e degli eventi imperdibili dell’estate: prima a Roma, poi a Stresa in Piemonte e infine, nella puntata dedicata alla Puglia, a Trani per uno spazio dedicato al fascino del festival del Tango.

Durante la settimana tanti volti e amici di “Camper” racconteranno il Paese in vacanza: Luca Sardella, Marco Scorza, Roberta Paris, Eduardo Dado Tasca, Antonella Ferrari, Angela Achilli, Gloria Aura Bortolini, Dado Coletti, Fabrizio Nonis.

In studio ci sarà Peppone, affiancato dal team di esperti che si occuperà di food, musica e consigli per vivere l’estate in compagnia dei nostri amici animali. Numerosi gli ospiti che raggiungeranno “Camper” per raccontare il proprio modo di vivere l’estate e il tempo libero, tra cui il trio Gemelli di Guidonia e l’attrice Barbara Bouchet.