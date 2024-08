“Camper in viaggio” su Rai 1 per una settimana in Romagna, tra Cesenatico e le colline

“Camper in Viaggio”, in onda da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto alle 11.30 su Rai 1, fa tappa in Romagna, dal mare di Cesenatico alla collina

Pochi luoghi hanno l’energia, il gusto per la vita e la leggerezza della Romagna. Per questo, tra le mete di “Camper in Viaggio” non poteva mancare una tappa romagnola, in onda da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto alle 11.30 su Rai 1. Lorella Boccia e Tinto, sollecitati dagli spunti del professor Umberto Broccoli, inizieranno il loro viaggio da Cesenatico, nell’antico Porto Canale, disegnato e progettato da Leonardo Da Vinci nel 1500. Tra un tuffo e una piadina, Tinto avrà modo di visitare il museo della marineria di Cesenatico e navigherà su un vecchio “bragozzo”, antica imbarcazione romagnola con le vele colorate. Lorella, invece, metterà le mani in pasta provando a fare lei stessa la piadina e gli immancabili cappelletti.

I due conduttori andranno però oltre il mare e la Riviera, e si spingeranno verso l’entroterra, per scoprire le colline romagnole: Roncofreddo e le sue fosse per l’affinamento dei formaggi; Sogliano al Rubicone con il museo della registrazione sonora; i calanchi di Monte Tiffi, dove il tempo sembra essersi fermato. Luoghi meno conosciuti, ma ricchi di grande fascino. Lo stesso che ha innescato la sensibilità artistica di Federico Fellini e Tonino Guerra, senza dimenticare le gesta di un altro grande romagnolo: Marco Pantani. Tra gli ospiti: Carolina Casadei (figlia del compianto Raul) e Renzo Valicelli, detto il rosso, voce e tromba dell’orchestra Casadei.

E infine: se è vero che ogni luogo ha la sua musica, in Romagna c’è il liscio, radicato come il reggae in Giamaica e il samba in Brasile. Non a caso le cinque puntate chiuderanno sulle note dell’Orchestra Casadei, suonate dal vivo da Mirko. Una scuola di liscio per divertirsi e festeggiare i 70 anni, portati benissimo, della canzone “Romagna Mia”, inno indiscusso di questa terra.