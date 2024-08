“Un’estate italiana” stamani su Rai 1 è a Rimini

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna il programma “Un’estate italiana”. Una puntata da Rimini con Valeria Marini ed Enzo Decaro ospiti

La terza puntata del programma “Un’estate italiana”, condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, andrà in onda domenica 25 agosto alle 15.30 su Rai 1 dal giardino dello storico Grand Hotel di Rimini, dove è stato allestito per l’occasione un accogliente salotto estivo. Saranno ospiti: l’attrice Valeria Marini, l’attore Enzo Decaro e Giovanni Acanfora, fondatore e presidente di ‘Givova’, importante azienda di abbigliamento sportivo made in Italy, conosciuta a livello internazionale.

Tema centrale della puntata sarà come sempre l’estate, raccontata attraverso le interviste agli ospiti, ma anche con tanti servizi che guideranno gli spettatori alla scoperta degli eventi più importanti e dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Tanti gli argomenti che verranno trattati in questa terza puntata: la Partita del Cuore 2024, trasmessa con successo da Rai1, che si è svolta a L’Aquila e che ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale dei Politici; uno show-cooking dal Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico con lo chef Alessandro Trovato e l’esperta di enogastronomia e territorio Margherita Barbieri, che ci proporranno due piatti tipici dell’Emilia-Romagna; un viaggio alla scoperta di Monte Isola, meraviglioso borgo al centro del Lago d’Iseo in provincia di Brescia.

È l’isola abitata più grande dei laghi europei, con le sue eccellenze enogastronomiche, ma anche con tanti luoghi da visitare e da scoprire come la Rocca Martinengo e il Santuario della Madonna della Ceriola, meta ogni anno di turisti e pellegrini. E ancora, tanti servizi sui protagonisti e sui grandi matrimoni di questa calda estate. “Un’estate italiana” è un ‘branded content’ prodotto da E.G.E. Produzioni e Alter Ego.