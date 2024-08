Tragedia nella piscina di una villa privata a Formello: annega bimbo di 2 anni

Nella piscina di una villa privata a Formello, in provincia di Roma un bimbo di 2 anni è andato sott’acqua e non è più riemerso. Ora è gravissimo al Gemelli

Stava facendo il bagno nella piscina di una villa di amici di famiglia vicino a Formello, in località Le Rughe, un comprensorio sulla Cassia Bis, in provincia di Roma, ma in un attimo la mattinata si è trasformata in tragedia. Il piccolo, subito soccorso, è stato portato in elicottero all’ospedale Gemelli dove ora è ricoverato in condizioni gravissime. È in coma farmacologico.

I FATTI

Il bimbo era dentro la piscina quando a un certo punto è andato sott’acqua e non è più riemerso. Non è chiaro, al momento, se fosse da solo in piscina o con altri bambini. E non è nemmeno chiaro se, vista la giovanissima età, il bimbo sia in realtà caduto in piscina per sbaglio. Fatto sta che, non appena ci si è accorti della tragedia, il piccolo aveva purtroppo già perso i sensi e non dava segni di risposta. I tentativi di rianimazione sul posto non sono serviti. I genitori sono di origine moldava, e sono stati ascoltati dai Carabinieri della Stazione di Formello e del Radiomobile giunti sul posto. Un’inchiesta cercherà di ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.