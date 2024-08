Tofacitinib si dimostra nella celiachia refrattaria di tipo 2

Studio evidenzia l’efficacia di tofacitinib nella celiachia refrattaria di tipo 2, migliorando diarrea, dolori addominali e aumento di peso entro 2-14 giorni

Uno studio appena pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology evidenzia l’efficacia di tofacitinib nella celiachia refrattaria di tipo 2, migliorando diarrea, dolori addominali e aumento di peso entro 2-14 giorni.

“La celiachia refrattaria di tipo 2 è una condizione rara con alta mortalità dovuta alla mancanza di strategie terapeutiche efficaci”, scrivono Tessa Dieckman, del dipartimento di immunologia del Leiden University Medical Center, e colleghi. “In uno studio precedente in vitro, abbiamo dimostrato il potenziale del tofacitinib, una piccola molecola che funziona come inibitore delle Janus chinasi 2/3, di controllare l’attività della popolazione aberrante di linfociti intraepiteliali.”

Entro 2-14 giorni dall’analisi per protocollo, il tofacitinib ha portato a una “risoluzione rapida” di: diarrea/feci molli; scomparsa dei dolori addominali; aumento di peso.

In uno studio pilota prospettico a braccio aperto, ricercatori dei Paesi Bassi hanno trattato quattro pazienti con celiachia refrattaria di tipo 2, tutti falliti ai trattamenti precedenti con corticosteroidi, cladribina o trapianto di midollo osseo autologo, con tofacitinib 10 mg due volte al giorno per 12 settimane.

Uno di questi pazienti ha avuto una modifica della dose a 5 mg due volte al giorno alla settimana 8. Due pazienti aggiuntivi in Germania, che soddisfacevano i criteri di inclusione, hanno ricevuto il trattamento fuori protocollo.

I ricercatori hanno notato che tutti i pazienti avevano almeno il 20% di linfociti intraepiteliali aberranti alla citometria a flusso, con una mediana tra il 70% e il 90% di cellule aberranti.

L’endpoint immunologico primario era una diminuzione assoluta di almeno il 20% dei linfociti intraepiteliali aberranti dal basale alla settimana 12, mentre l’endpoint secondario era il miglioramento dei punteggi istologici.

Secondo i risultati dello studio, il tofacitinib ha portato a una “risoluzione rapida” di diarrea/feci molli, scomparsa dei dolori addominali e aumento di peso (mediana di aumento, 12,3%) entro 2-14 giorni nel gruppo per protocollo. Sebbene i sintomi si ripresentassero alla sospensione del trattamento, la ripresa del trattamento ha portato a una “risposta clinica rapida e completa”, con risultati simili nel gruppo fuori protocollo.

I pazienti non hanno raggiunto l’endpoint primario, poiché la frazione mediana di linfociti intraepiteliali aberranti alla settimana 12 era del 72%. Tuttavia, alla settimana 12, quattro dei sei pazienti hanno mostrato un miglioramento della mucosa e due pazienti nel gruppo per protocollo hanno dimostrato punteggi istologici simili.

I dati del follow-up esteso hanno mostrato una remissione clinica persistente per oltre 2 anni tra i sei pazienti, con una mediana di aumento di peso del 19,8%. Inoltre, i punteggi istologici sono ulteriormente migliorati senza cambiamenti nel numero di cellule aberranti.

I ricercatori hanno riportato 52 eventi avversi, con un paziente del gruppo per protocollo che ha sperimentato due eventi avversi gravi.

“Le dimensioni ridotte dello studio richiedono un’interpretazione cauta”, scrivono Dieckman e colleghi. “Le risposte cliniche costanti, la rapida ricorrenza dei sintomi dopo la sospensione e l’efficacia della ripresa della terapia con un follow-up esteso aggiungono robustezza alle nostre osservazioni.”

I ricercatori hanno concluso: “Riteniamo che il tofacitinib dovrebbe essere considerato come opzione di trattamento per i pazienti che non rispondono alla terapia con budesonide a capsule aperte. Anticipiamo che questo studio cambierà il panorama futuro del trattamento della celiachia refrattaria di tipo 2.”

Tessa Dieckman et al., Enduring Clinical Remission in Refractory Celiac Disease Type II with Tofacitinib: An Open-Label Clinical Study Clin Gastroenterol Hepatol. 2024 May 29:S1542-3565(24)00497-X.

