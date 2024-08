Previsioni meteo 25 agosto 2024: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 agosto 2024: tempo stabile e caldo senza eccessi ma il maltempo sta per tornare

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia in questo weekend con il ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questo ha portato nuovamente condizioni di stabilità, con ampio soleggiamento e temperature al di sopra delle medie stagionali, ma senza raggiungere valori estremi. Anche domani avremo bel tempo mentre i modelli meteo ipotizzano l’affondo di una nuova saccatura atlantica per il termine del mese di agosto: in particolare questa configurazione potrebbe palesarsi per l’avvio della prossima settimana con maltempo e nuovo calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 25 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, ma anche molti addensamenti bassi specie sui settori a ridosso dei rilievi. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli soleggiati, possibili locali rovesci in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili acquazzoni isolati, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con possibili fenomeni associati, soleggiato altrove specie sulla Sardegna. In serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .