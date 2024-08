Nicola Zucchi e Rudeejay fanno ballare alla Praja di Gallipoli

Accoppiata di top dj in console alla Praja lunedì 25 agosto alla Praja – Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole. Sono Nicola Zucchi e Rudeejay

C’è una splendida accoppiata di top dj in console alla Praja lunedì 25 agosto alla Praja – Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole. Sono Nicola Zucchi e Rudeejay.

Nicola Zucchi è tra i top dj italiani più stimati da clubber e colleghi. La sua energia e la sua classe in console si sentono forte e si sentono tutti. E’ come una Porsche 911: vagamente retrò, sicuramente chic e sempre attuale. E’ da sempre legato alla house anni ’80 e ’90 e continua a riproporre quel sound, sempre in modo nuovo… come fa Porsche con il suo modello 911. “Per me il dj è prima di tutto un collezionista di dischi che propone musica che magari non arriva subito a tutti, mica una star che dall’alto del palco dà la benedizione a tutti”, racconta.

Centomila follower o quasi su Instagram, Ruddejay fa ballare chiunque, da sempre. La sua energia quando mixa in modo decisamente originale un pezzo con l’altro è semplicemente incontenibile e la sua carriera è ormai decisamente internazionale. Bolognese, è reduce da un’estate di grandi successo tra i top club italiani… e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di “The Rhythm is Magic”, Children”, “Show Me Love”… e pure l’avventura collettiva “The Drop”, assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz’altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano ed internazionale. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.