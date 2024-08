Il gran finale della terza stagione di “CSI: Vegas” stasera su Rai 2: la trama

“CSI: Vegas” saluta i suoi spettatori con questa terza stagione domenica 25 agosto alle 21.00 in prima visione assoluta su Rai 2: la trama

“CSI: Vegas” – il sequel di una delle serie procedurali più famose al mondo, “CSI: Scena del crimine”, terminata nel 2015 dopo ben quindici stagioni – saluta i suoi spettatori con questa terza stagione domenica 25 agosto alle 21.00 in prima visione assoluta su Rai 2. La squadra di investigatori di Los Angeles, guidata da Maxine Roby (Paula Newsome), dovrà risolvere gli ultimi casi.

Nell’episodio intitolato “Heavy Metal” per la prima volta Penny dirige le indagini di un caso di omicidio alquanto complicato, dal momento che la vittima, cui hanno sparato, ha solo il foro di uscita del proiettile, ma non quello di entrata. I primi riscontri portano a individuare il luogo dove la vittima è stata colpita a morte: un vecchio negozio di collezionismo e modernariato. Nel frattempo, proseguono le indagini di Max su Truman Thomas.

In “Fino in fondo”, invece, la squadra della scientifica corre contro il tempo per identificare il gas nervino che ha reso incosciente Chris. Intanto, Folsom e Allie si addentrano in un pericoloso tunnel sotterraneo alla ricerca di Max, rapita da una cellula saudita, e non da Truman Thomas, come avevano erroneamente pensato. Intanto Penny si sente in colpa e non riesce a non pensare alla sua ultima conversazione con Chris. Nel cast anche Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Ariana Guerra, Marg Helgenberger.