“A Sua Immagine” su Rai 1 tra estate e marcia francescana

Stamani su Rai 1 torna “A Sua Immagine” con l’importanza dell’estate per la crescita individuale. Spazio anche alla marcia francescana per il Perdono d’Assisi

Giovani, estate, felicità. Finita la scuola, il tempo estivo si trasforma sempre più spesso in un’occasione di noia, eccessi, smarrimento. Come renderla invece un’opportunità per ritrovarsi, scoprirsi, per “puntare in alto” nelle relazioni con sé stessi e con gli altri e, in definitiva, per essere felici? A questo tema è dedicato “A Sua Immagine” in onda domenica 25 agosto alle 10.30 su Rai1.

Ad approfondire l’argomento in studio con Lorena Bianchetti lo psicologo Ezio Aceti e la vicepresidente nazionale di Azione Cattolica, Emanuela Gitto. Nel corso della puntata si esaminano le tante esperienze proposte dalla Chiesa e dalle associazioni per rendere l’estate un tempo propizio per la crescita umana e spirituale dei ragazzi. A cominciare da “il villaggio di Dio” che ogni anno, in Campania, coinvolge 300 animatori e 1000 bambini. Si va poi in Umbria, per la marcia francescana in occasione del Perdono d’Assisi, e infine si scoprono le attività di restauro e giardinaggio dei campi lavoro di Libera contro le mafie.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passa alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Chiesa Madre di Mesagne (Br). Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo”, una guida verso l’Anno Santo.

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.