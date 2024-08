Tragedia del Bayesian: aperto fascicolo per naufragio e omicidio colposo

Il procuratore capo di Termini Imerese ha annunciato l’apertura di un fascicolo “contro ignoti” per la vicenda del Bayesian affondato in cui hanno perso la vita 7 persone

Per la tragedia del Bayesian, il veliero in cui hanno perso la vita 7 persone al largo della costa di Porticello, nel palermitano, è stato aperto un fascicolo contro ignoti per i reati ipotizzati di “naufragio e omicidio colposo plurimo”. Lo ha annunciato il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, nel corso della conferenza stampa odierna per fare il punto sulla vicenda.

I reati ipotizzati dalla procura di Termini Imerese dunque, che indaga sul naufragio del ‘Bayesian’, sono di naufragio e omicidio colposo plurimo. Lo ha reso noto il procuratore Ambrogio Cartosio. “Il fascicolo è stato aperto nei confronti di ignoti”, ha aggiunto Cartosio.

Gli sviluppi sulle indagini sono legati a doppio filo con il recupero del relitto: “Le evoluzioni di questa vicenda- ha infatti spiegato Cartosio- sono assolutamente imprevedibili: uno sviluppo serio delle indagini sarà imperniato fondamentalmente sul recupero del relitto”. “Se non recuperiamo il relitto – ha aggiunto il procuratore di Termini Imerese – difficilmente avremo la possibilità di ipotizzare responsabilità nei confronti di qualcuno”.

In apertura dell’incontro con i cronisti, il procuratore si è soffermato sul lato umano della vicenda, con il cordoglio alle famiglie delle vittime, e sui ringraziamenti a chi si è adoperato per il recupero dei corpi: “Una tragedia gravissima. In questa vicenda abbiamo avuto la fortuna di avere la collaborazione di reparti dei vigili del fuoco con coraggio e professionalità eccezionali. Hanno compiuto azioni per niente facili, scendendo a 50 metri di profondità, ispezionando l’imbarcazione e recuperando i corpi”, ha evidenziato. “A loro – ha proseguito Cartosio- va il nostro massimo riconoscimento, così come alla guardia costiera, per quello che hanno fatto”.

Il bilancio del naufragio avvenuto lo scorso 19 agosto è di 7 morti e 15 superstiti: tra le vittime personalità di spicco dell’imprenditoria e della finanza britannica, tra cui Mike Lynch, co-fondatore di Autonomy Corporation, e Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International.