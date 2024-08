Rai Storia ricorda il terremoto di Amatrice con “Come de carta”

Il terremoto di Amatrice: una storia di immagini, suoni, voci che Graziano Conversano racconta nello speciale “Come de carta” in onda nel pomeriggio su Rai Storia

Otto anni fa, il 24 agosto, un sisma violentissimo scuote il centro Italia. Uno dei paesi più colpiti è Amatrice, tra i borghi più belli d’Italia, che viene raso al suolo. Rimane in piedi solo un campanile che svetta altissimo al centro di una spianata di macerie. Una storia di immagini, suoni, voci che Graziano Conversano racconta nello speciale “Come de carta”, in onda sabato 24 agosto alle 18.45 su Rai Storia in occasione dell’anniversario del sisma.

“Mi sono volutamente smarrito – racconta Conversano che ha realizzato lo speciale seguendo la vita di Amatrice per quasi un anno – tra le macerie ed i borghi distrutti rendendomi leggero e privo di coscienza critica cercando di registrare discorsi privi di suono e sguardi pieni di parole. Una comunità intera è in attesa, aspetta, dopo il terribile terremoto; non resta che attendere che succeda qualcosa. Un altro terremoto? Degli alloggi confortevoli? Infrastrutture per il bestiame? Dei negozi dove poter fare la spesa? O semplicemente si attende che la natura faccia il suo corso”.