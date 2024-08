L’oroscopo di oggi, sabato 24 agosto 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, sabato 24 agosto 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Risveglio dei sentimenti. Buone notizie possono arrivare, soprattutto in questo periodo non mancherà un’occasione per metterti in mostra di più.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per te questa è una giornata speciale, passionalità in aumento, c’è una bella emozione in arrivo. Stasera puoi organizzare un piacevole incontro, con una persona Vergine o Scorpione possono nascere intuizioni ed emozioni speciali.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Chi ha una causa, una questione legale in corso dovrebbe già avere ricevuto una buona risposta. Opportunità.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Sei in ripresa, giornata utile; stasera ti sentirai meglio. In amore arrivano validi riferimenti.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto E’ possibile programmare nuovi eventi nella tua vita, ma anche pensare a cambiamenti, trasferimenti; non sarebbe male staccare la spina per un po’. In amore saprai dare le risposte giuste. Se hai contatti con i clienti, persone che possono innervosirti, oggi cerca di essere cauto.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre In amore sarai appassionato e convincente. Risolverai un problema importante anche se sul piano delle finanze bisogna sempre avere un atteggiamento prudente.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Devi vedere il bicchiere mezzo pieno, non il contrario! Grazie all’ottimismo e alla tua capacità di superare i problemi dall’oggi al domani sarà facile ricevere una bella notizia.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Devi far leva sulla tua indole pratica e realista. Non fare il diffidente se il tuo cuore è solo da tempo…

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Hai una buona capacità d’iniziativa. L’amore è protagonista, prepàrati al recupero.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Giornata che innalza il buonumore e favorisce le occasioni fortunate in generale. Sarebbe bene organizzare un incontro importante per questa sera

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Il segno dell’Acquario è naturalmente portato a difendere le persone più deboli. Convivenze o trasferimenti, l’amore chiama se sei in grado di rispondere.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Qualsiasi cosa tu debba fare ricordati di rifletterci sopra bene. Questa sera qualcuno potrà infastidirti, nascono piccoli screzi anche per nulla.