Online “Eclisse Twist”, il nuovo album di Guidobaldi

Eclisse Twist è il nuovo EP di Guidobaldi, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un’opera che corona un periodo straordinario che ha visto il cantautore romano trionfare nel contest LazioSound e partecipare allo Sziget Festival.

ASCOLTA L’EP: https://orcd.co/guidobaldi_eclissetwist

Nell’EP sono presenti due atmosfere molto forti all’interno che in certi punti si toccano e si confondono, proprio come in una eclissi solare: un mood più rock e brillante che guarda esplicitamente all’Inghilterra (Londra a Mezzanotte, Nei Guai) e uno più scuro in cui si raccolgono un po’ tutte le mie paure e fragilità come uomo e come artista alla soglia dei trent’anni (Bandiere, Eclisse Twist, Per Sempre Non È).

Il titolo si ispira apertamente alla canzone scritta da Antonioni – e cantata da Mina – per il film L’Eclisse, che fa parte della sua tetralogia incentrata sull’incomunicabilità nelle relazioni ed è effettivamente un tema ricorrente in questo gruppo di canzoni, per cui l’idea di Eclisse Twist è stata convincente e ha fatto sì che racchiudesse un po’ tutto il progetto.

“Penso che in questo lavoro sia evidente che il mio esordio Cartolina Portuense è stato un inizio di un viaggio di cui ancora oggi qualcosa rimane, soprattutto il manifesto ‘vorrei scrivere una canzone che parli dritto al tuo cuore’, essere sinceri in quello che si scrive è sempre stata la mia regola d’oro, anche se questo poteva significare quindi non essere così frequente nelle uscite musicali. Oggi sono estremamente orgoglioso di questo EP, è un lavoro che rispecchia molto chi sono oggi e tiene presente di quello che è il mondo che ci circonda: difficoltà a implicarsi nei rapporti miste a minacce apocalittiche di un pianeta che non ci vuole più, il tutto condito da un ‘twist’ per esorcizzare le paure.”– Guidobaldi.

Un EP che racchiude un lavoro di due anni, fatto di ricerca, di lavoro di squadra di Guidobaldi con il produttore/coautore/amico/compagno di avventure Marco Proietti e con una band di musicisti superlativi come Andrea Zarrilli, Edoardo Guerrazzi e Roberto Sanguigni e Luigi Winkler. Le registrazioni si sono tenute allo Spettro Studio di Roma dove Marco Colagrande, in arte Moci, che ha accolto tutti con affetto e seguito con grande precisione e cura. Il mix e il master sono stati affidati a VDSS Recording Studio.

TRACKLIST

1. Eclisse Twist

2. Londra a Mezzanotte

3. Nei Guai

4. Per sempre non è

5. Bandiere