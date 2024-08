Menzione di merito della Società italiana di Chimica a una ricercatrice del Cnr-Stems

La Società chimica italiana (Sci), nell’ambito del concorso “ChiMiAscolta 2024” ha attribuito una menzione di merito a una ricercatrice del Cnr-Stems

La Società chimica italiana (Sci), Gruppo di diffusione della cultura chimica, nell’ambito del concorso “ChiMiAscolta 2024” ha attribuito una menzione di merito e premiato tre donne: la ricercatrice dell’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità sostenibili del Cnr (Cnr-Stems) Maria Giulia Faga, la professoressa Giuliana Magnacca e la ricercatrice Erika Michela Dematteis, entrambe del Diparimento di chimica dell’Università di Torino.

“ChiMiAscolta?” è un concorso bandito dal consiglio direttivo del Gruppo interdivisionale di diffusione della cultura chimica della Società chimica italiana per la produzione di un contenuto audio (podcast) focalizzato sulle scienze chimiche, aperto a chiunque abbia competenze e conoscenze per la diffusione di tematiche della chimica moderna in formato audio a pubblici non specializzati.

La Sci, fondata nel 1909 ed eretta a Ente Morale con R.D. n. 480/1926, è un’associazione scientifica che annovera oltre quattromilacinquecento iscritti. I soci svolgono la loro attività nelle università e negli enti di ricerca, nelle scuole, nelle industrie, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo, nella libera professione. Essi sono uniti, oltre che dall’interesse per la scienza chimica, dalla volontà di contribuire alla crescita culturale ed economica della comunità nazionale, al miglioramento della qualità della vita dell’uomo e alla tutela dell’ambiente.

Essa, inoltre, ha lo scopo di promuovere lo studio e il progresso della chimica e delle sue applicazioni ed in particolare: favorire e incrementare la ricerca scientifica in tutti i campi della chimica; divulgarne la conoscenza e l’importanza delle sue applicazioni nel quadro del progresso e del benessere dell’umanità; promuovere e favorire lo studio della chimica nelle Università ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado e promuovere in ogni campo lo sviluppo delle scienze.