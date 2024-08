L’autunno di Ludovica Mascheroni si tinge di eleganza: per lui e per lei, capi dai materiali pregiati, nuance naturali e un’allure sofisticata, oltre le tendenze

Ludovica Mascheroni accoglie la stagione autunnale con capi uomo e donna ispirati a un’idea di moda che punta al massimo della qualità, andando oltre le tendenze del momento. Proposte che esaltano uno stile eterno, senza tempo, grazie a capi che per fattura, design e allure possono essere tramandati di generazione in generazione, restando inalterati nel tempo.

Come da tradizione nel codice stilistico del brand Made in Italy, la collezione autunnale di Ludovica Mascheroni è un inno all’eleganza e alla sobrietà: filati di alta gamma, linee e forme dégagé, alta manifattura, attenzione al più piccolo dettaglio, nuance naturali e raffinate.

Per lei:

Capo d’elezione nel guardaroba autunnale: il trench. Ludovica Mascheroni lo propone in bianco e in blu, nel prezioso blend cashmere e seta. Lungo, ampio, cintura in vita, è l’essenza dell’eleganza anche nelle giornate di pioggia.

Si passa poi alla bellissima giacca sahariana in blu e in grigio, anch’essa in un pregiato blend di lana, seta e lino. Un capospalla corto e dallo stile dégagé, con quattro ampie tasche frontali e cintura in vita, da indossare sia su un look elegante che sporty-chic.

Torna inoltre un capo iconico di Ludovica Mascheroni perfetto per la città così come il tempo libero: la pettorina dal sapore urban-chic. Un capo unico nel suo genere, un gilet con abbottonatura laterale che viene presentato in tre nuove versioni: in tessuto impermeabile color cognac con fodera in jersey di cashmere e seta; in nappa blu con fodera in puro cashmere; in tessuto impermeabile light blu con fodera in jersey di cashmere e seta.

Ispirati all’iconica pettorina di Ludovica Mascheroni, i pantaloni e l’abitino con lo stesso dettaglio dell’abbottonatura laterale. I pantaloni sono in morbida nappa, in due proposte colore tabacco e blu, con dettagli in suede ton-sur-ton. Ancor più eleganti se indossati con i loafers in suede, sempre di Ludovica Mascheroni. Il classico abito al ginocchio, in cashmere e seta, nella doppia versione blu e beige, si rinnova con il dettaglio dell’abbottonatura laterale e il collo lupetto.

Per lui:

Un rientro in città all’insegna dell’eleganza e dello stile anche per l’uomo Ludovica Mascheroni con due capi essenziali nel guardaroba autunnale.

Un capo passe-partout perfetto per ogni occasione: il rain coat blu da uomo in lana vergine e cotone, impermeabile e antipioggia con inserti in puro cashmere, come ad esempio all’interno del cappuccio. La giacca monopetto blu in jersey di cashmere e seta da indossare anche come capospalla, perfetta sia sulla classica camicia bianca che sulla t-shirt girocollo tono su tono.

Ludovica Mascheroni è un universo fatto di eccellenza, stile sobrio e sofisticato, in cui nulla è lasciato al caso. La collezione autunnale uomo e donna, così come tutte le proposte moda firmate Ludovica Mascheroni, parlano a un pubblico attento alla massima qualità, ai dettagli unici, alle proposte dal sapore classico ma mai scontato.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM: Via Cadorna 21, Meda (Monza e Brianza)

www.ludovicamascheroni.it