Il progetto Al!s torna con la nuova canzone “Per niente!”

Su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di AL!S dal titolo “Addio per niente“, un nuovo capitolo che ci avvicina all’uscita di un nuovo disco

Esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di AL!S dal titolo “Addio per niente“, un nuovo capitolo che ci avvicina all’uscita di un nuovo disco: un racconto personale e intenso, dedicato a chi non riesce a dire addio, che sviscera le dinamiche di una relazione tossica e non solo, in un brano atipicamente estivo.

«Tutti amiamo le storie struggenti che ti divorano l’anima e te la macchiano di sofferenza: “Addio per niente” mi ha devastato il cuore a colpi di valzer dal primo istante in cui l’ho scritta. Mi ha riportato a tutte le volte in cui sono stata costretta a dire addio pur sapendo che sarei tornata indietro, avrei di nuovo sbattuto la testa sul cemento e avrei riaperto con le forbici una ferita in procinto di rimarginarsi.

In questa canzone mi sono sentita di raccontare la mia idea di amore, un po’ cruda e sanguinolenta, come se fosse una lotta infinita all’ultimo sangue tra gladiatori e in effetti è così: amare qualcuno è come togliersi la pelle e rimanere ossa contro il vento. L’ho dedicata a tutte le vecchie situazioni che ho avuto, una in particolare, che per molto tempo ho faticato a lasciare andare ma che ora mi porto dietro nel ricordo con più leggerezza.»

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/698Lvxg1kUJTbd9qyqTwCj?si=VasCdWmNSU6o2_GtfKmVsQ