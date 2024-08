Il Conto dei Giorni nelle radio e online con “Casa”

“Casa”, il nuovo singolo de Il Conto dei Giorni nasce dall’esigenza di esprimere, attraverso sonorità tipicamente new wave e punk rock, il desiderio di trovare un rifugio sicuro

“Casa”, il nuovo singolo de Il Conto dei Giorni disponibile in radio, nasce dall’esigenza di esprimere, attraverso sonorità tipicamente new wave e punk rock, il desiderio di trovare un rifugio sicuro in momenti di confusione o difficoltà. Il brano trasmette, infatti, un senso di disagio ma anche la voglia e l’energia che ci spinge verso le cose o le persone che rappresentano per noi una casa metaforica.

La band romana composta da Valerio Caracciolo, Enzo Pietrovanni e Giovanni Ianiro fonde testi in italiano con generi musicali di ispirazione americana e inglese come alternative rock, post rock, dream pop, new wave, shoegaze e punk rock. Dopo “6”, il loro primo singolo del 2023 che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, “Casa” continua a rappresentare il sound distintivo della band, caratterizzato dalle loro maggiori influenze, rispecchiando il loro impegno nel creare musica che indaga nelle emozioni e nelle situazioni di vita reale.