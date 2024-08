Esce il thriller psicologico “Nella sua ombra” di Mark Edwards

Dall’autore bestseller da oltre quattro milioni di copie Mark Edwards arriva “Nella sua ombra”, un mix avvincente tra thriller psicologico e paranormale

Pubblicato dalla casa editrice Indomitus Publishing con la traduzione di Roberta Maresca, è sul mercato italiano il thriller psicologico “Nella sua ombra” di Mark Edwards.

La vita di Isabel sembrava perfetta. Successo negli affari, una bella casa, un marito che la adorava. E subito dopo era morta.

Per quattro anni Jessica non ha mai dubitato che la morte di sua sorella Isabel sia stata un incidente. Ma quando la giovane figlia di Jessica dimostra di conoscere dettagli a lungo dimenticati sul passato della zia, Jessica non riesce a liberarsi della sensazione che dietro a quella tragedia si nasconda una verità più sinistra.

Mentre Jessica porta alla luce rivelazioni inquietanti sulla sorella e sulle persone che amava e di cui si fidava di più, diventa lentamente chiaro che la vita di Isabel fosse tutt’altro che perfetta. E che anche quella di Jessica potrebbe essere a rischio.

Qualcuno ha davvero ucciso Isabel e adesso sta cercando Jessica e la sua famiglia? La chiave per comprendere tutto sembra essere nelle mani di una bambina. Riuscirà Isabel a rivelare dall’oltretomba la verità su quanto è accaduto o la risposta a tutte le domande è più vicina di quanto sembri?

Definito da The Guardian come “Un thriller scritto magistralmente che ti terrà con il fiato sospeso fino alla fine” da un Mark Edwards “al culmine della sua arte”, il romanzo esplora l’impatto della perdita di una persona cara e gli effetti duraturi su coloro che restano e mette al centro la scoperta di verità nascoste e oscuri segreti che possono esistere all’interno di una famiglia, il tutto condito da un’atmosfera di tensione e incertezza, colpi di scena inaspettati ed elementi soprannaturali al confine tra realtà e paranormale.

“Nella sua ombra” è un avvincente thriller psicologico scritto dall’autore bestseller Mark Edwards – ha confermato l’Editore italiano Davide Radice. Il romanzo intreccia abilmente temi di lutto, ossessione e soprannaturale in una narrazione coinvolgente che tiene i lettori sul filo del rasoio. La storia segue Jessica, che ha trascorso anni cercando di venire a patti con la misteriosa morte di sua sorella Isabel. Man mano che Jessica scopre segreti inquietanti sulla vita di Isabel, viene attratta in una rete di bugie e inganni. Dopo ogni rivelazione, Jessica inizia a mettere in dubbio la propria sanità mentale, poiché eventi inquietanti e inspiegabili iniziano a manifestarsi intorno a lei. Isabel è davvero morta? Oppure sta perseguitando Jessica dall’aldilà? Mark Edwards costruisce magistralmente suspense e offre un racconto agghiacciante che esplora gli angoli più oscuri della psiche umana”.

Destinato a essere un punto di riferimento nel genere, come ha scritto il Daily Express “Questo romanzo è un must per gli amanti dei thriller psicologici”.

DATI TECNICI

Titolo: Nella sua ombra

Autore: Mark Edwards

Casa editrice: Indomitus Publishing

Traduzione: Roberta Maresca

Pagine: 388

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback POD € 16,99 su Amazon e distribuito da StreetLib (ordinabile su Fastbook e altri grossisti e presente online su IBS, Mondadori Store, Hoepli, Libraccio, ecc.)