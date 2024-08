Doxiciclina sicua ed efficace per la sindrome del dondolamento del capo

La doxiciclina è risultata sicura e potenzialmente efficace come terapia aggiuntiva ai farmaci antiepilettici nei giovani con sindrome del dondolamento del capo

La doxiciclina è risultata sicura e potenzialmente efficace come terapia aggiuntiva ai farmaci antiepilettici nei giovani con sindrome del dondolamento del capo (nodding syndrome), secondo una ricerca pubblicata su “Lancet Global Health”.

«Nonostante i molteplici studi sui fattori ambientali, metabolici, infettivi, tossici e genetici, l’eziologia della sindrome da cenno del capo rimane indeterminata» hanno scritto i ricercatori, guidati da Richard Idro, professore associato di pediatria e neurologia pediatrica presso il College of Health Sciences dell’Università Makerere di Kampala, in Uganda.

Recenti ricerche ipotizzano che la doxiciclina potrebbe essere efficace come trattamento aggiuntivo per la sindrome del dondolamento nelle popolazioni più giovani. Queste sono ipotesi preliminari e che ulteriori ricerche sono necessarie.

Che cos’è la nodding syndrome

Questa sindrome del dondolamento del capo è una condizione neurologica rara e poco compresa, caratterizzata da frequenti annuimenti della testa, convulsioni e, in alcuni casi, ritardo nello sviluppo cognitivo. Colpisce principalmente i bambini tra i 5 e i 15 anni in alcune regioni dell’Africa, come il Sud Sudan, l’Uganda settentrionale e la Tanzania.

Nonostante la causa esatta sia sconosciuta, la sindrome è fortemente associata all’oncocercosi, nota anche come “cecità dei fiumi”, una malattia causata dal parassita Onchocerca volvulus. Si ritiene che il parassita, trasmesso dalla puntura di una mosca nera che si riproduce vicino ai fiumi, possa giocare un ruolo nello sviluppo della sindrome.

I sintomi includono:

Dondolamento della testa: movimenti incontrollati simili a un cenno con la testa.

Convulsioni: episodi che possono variare in frequenza e intensità.

Ritardo cognitivo: difficoltà di apprendimento e problemi di memoria.

Problemi comportamentali: come apatia o aggressività.

La sindrome può portare a gravi conseguenze per la salute e il benessere dei bambini colpiti, influenzando negativamente la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie.

Valutati gli anticorpi contro il parassita responsabile dell’oncocercosi

Idro e colleghi hanno tentato di valutare l’efficacia della doxiciclina nel trattamento della nodding syndrome, sulla base dell’ipotesi che si tratti di una malattia neuroinfiammatoria, indotta da anticorpi contro Onchocerca volvulus (O-volvulus) o il suo simbionte Wolbachia.

Hanno condotto uno studio di fase 2 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, reclutando 329 giovani tra settembre 2016 e agosto 2018. Da questa coorte iniziale, sono stati inclusi 240 arruolati (58% maschi; età media 16 anni; durata mediana dei sintomi, 9 anni) di età compresa tra 8 e 18 anni con sindrome da dondolamento del capo provenienti da distretti colpiti da tale condizione nel nord dell’Uganda.

I partecipanti sono stati ricoverati al Kitgum General Hospital di Kitgum, in Uganda, per 1 o 2 settimane per i test di base e il monitoraggio dei farmaci antiepilettici, dove sono stati randomizzati 1:1 a ricevere 100 mg di doxiciclina o placebo al giorno per 6 settimane.

Le diagnosi di O-volvulus e anticorpi contro le proteine neuronali ospiti (HNP) sono state effettuate utilizzando saggi del sistema di immunoprecipitazione della luciferasi e immunoistochimica. Idro e colleghi hanno successivamente rivalutato clinicamente tutti i partecipanti a 6, 12, 18 e 24 mesi. A 24 mesi, i partecipanti sono stati nuovamente ammessi a Kitgum dove sono state ripetute le procedure di pre-randomizzazione.

L’esito primario era la variazione della proporzione di anticorpi contro gli HNP, valutata a 24 mesi.

Gli esiti secondari includevano:

la variazione registrata delle concentrazioni di anticorpi contro gli HNP a 24 mesi rispetto al basale;

percentuale di partecipanti risultati positivi agli anticorpi contro le proteine O-volvulus-specifiche e concentrazioni di anticorpi Ov16 o OVOC3261 a 24 mesi rispetto al basale;

variazione del carico convulsivo, della percentuale di persone che raggiungono la libertà dalle crisi epilettiche e della qualità di vita complessiva;

gravità della malattia a 24 mesi;

incidenza di eventi avversi per tutte le cause, eventi avversi gravi e mortalità correlata alle crisi entro 24 mesi.

Gli anticorpi Ov16 e OVOC3261 sono specifici marcatori immunologici utilizzati per identificare l’infezione da Onchocerca volvulus. Questi anticorpi sono prodotti dal sistema immunitario in risposta alla presenza del parassita.

Risultati incoraggianti

Le analisi basali hanno determinato che 232 partecipanti (97%) avevano anticorpi specifici per O-volvulus e 157 (65%) avevano autoanticorpi contro gli HNP.

Secondo i risultati, a 24 mesi, 161 (72%) dei 225 partecipanti avevano anticorpi contro gli HNP rispetto a 157 (65%) dei 240 al basale. Sei settimane di doxiciclina non hanno avuto alcun effetto sulla concentrazione di autoanticorpi contro gli HNP, sul controllo delle crisi, sulla gravità della malattia o sulla qualità della vita al follow-up di 24 mesi. Tuttavia, hanno sostanzialmente ridotto le concentrazioni di anticorpi Ov16.

Inoltre, i ricoveri correlati alle crisi acute e i decessi sono stati significativamente più bassi nel gruppo doxiciclina, con un rate ratio (RR) di 0,43 (IC 95%, 0,2-0,94) per i ricoveri e un RR di 0,46 (IC 95%, 0,24-0,89) per i decessi.

A 24 mesi, 96 (84%) dei 114 partecipanti che hanno ricevuto doxiciclina sono risultati positivi agli anticorpi contro Ov16, rispetto a 97 (87%) dei 111 trattati con placebo. Un totale di 74 partecipanti (65%) trattati con doxiciclina sono risultati positivi agli anticorpi contro OVOC3261, rispetto ai 57 (51%) del gruppo placebo.

Non sono state registrate differenze significative nell’incidenza di eventi avversi di grado da 3 a 5 tra i due gruppi. I ricercatori hanno osservato che il trattamento con doxiciclina potrebbe contribuire a ridurre la grave morbilità e il numero di complicanze potenzialmente fatali in questi individui.

