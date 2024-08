Con dupilumab remissione istologica in bambini con esofagite eosinofila

Una percentuale significativamente maggiore di bambini con esofagite eosinofila ha sperimentato la remissione istologica con dupilumab rispetto al placebo

Una percentuale significativamente maggiore di bambini con esofagite eosinofila ha sperimentato la remissione istologica con dupilumab rispetto al placebo, secondo uno studio pubblicato su The New England Journal of Medicine.

I bambini trattati con dupilumab hanno anche sperimentato miglioramenti in altri sette endpoint, hanno scritto Mirna Chehade, professoressa di pediatria e medicina presso la Icahn School of Medicine al Mount Sinai e direttrice fondatrice del Mount Sinai Center for Eosinophilic Disorders, e colleghi.

L’EoE è una malattia cronica dell’esofago associata a un’infiammazione allergica di tipo 2.

“I bambini con EoE possono soffrire di molteplici sintomi tra cui dolore addominale, vomito, rigurgito, difficoltà a deglutire e ritenzione di cibo”, ha sottolineato Chehade. “Inoltre, quando l’EoE colpisce i bambini in giovane età, può avere un impatto grave sulla loro capacità di mangiare e può causare un ritardo della crescita in un momento critico del loro sviluppo”.

L’EMA ha approvato dupilumab per l’esofagite eosinofila in pazienti di età superiore ai 12 anni e di peso superiore ai 40 kg.

A gennaio, l’FDA ha approvato il dupilumab per il trattamento dei bambini con EoE di età compresa tra 1 e 11 anni che pesano almeno 15 kg. Come anticorpo monoclonale completamente umano, il dupilumab blocca i percorsi IL-4 e IL-13 per inibire l’infiammazione di tipo 2.

“Prima del dupilumab, non esistevano trattamenti approvati specificamente per l’EoE in questa fascia di età”, ha detto Chehade. “Ora, con dupilumab, genitori/caregiver hanno un’opzione di trattamento biologico approvata dall’FDA che prende di mira i principali fattori scatenanti dell’infiammazione allergica di tipo 2 che contribuisce a questa malattia”.

Lo studio

Lo studio ha incluso 102 bambini di età compresa tra 1 e 11 anni (età media, 7,1 anni; 76% maschi; 82% bianchi) con EoE attiva, definita come un picco di conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei di 15 o più per campo ad alta potenza in almeno due delle tre regioni esofagee, insieme a una mancanza di risposta agli inibitori della pompa protonica.

Lo studio in tre parti è iniziato con la parte A, che includeva 37 pazienti assegnati a esposizioni più elevate di dupilumab (età media, 6,8 anni; 76% ragazzi; 86% bianchi), 31 assegnati a esposizioni più basse (età media, 7,2 anni; 81% ragazzi; 71% bianchi) e 34 assegnati a placebo (età media, 7,2 anni; 74% ragazzi; 84% bianchi) per 16 settimane.

Nella parte B, che è durata dalla settimana 17 alla settimana 52, i 37 pazienti (100%) con esposizione più elevata nella parte A hanno continuato questo regime e 29 pazienti (94%) che erano nel gruppo con esposizione più bassa nella parte A hanno continuato con quel regime. Inoltre, 18 pazienti (53%) nel gruppo placebo sono passati a un regime con esposizione più elevata e 14 (41%) sono passati a un regime con esposizione più bassa.

“Siamo stati in grado di dimostrare non solo una riduzione delle conte degli eosinofili esofagei quando si utilizza dupilumab, ma anche miglioramenti significativi nelle misure istologiche, endoscopiche e trascrittomiche rispetto al placebo”, ha affermato Chehade.

Alla settimana 16, il 68% (n=25) del gruppo con esposizione più elevata, il 58% (n=18) del gruppo con esposizione più bassa e il 3% (n=1) del gruppo placebo hanno sperimentato una remissione istologica (p<0,001), definita come un picco di conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei pari o inferiore a 6 per campo ad alta potenza.

Sono state inoltre riscontrate differenze significative tra i gruppi a più alta esposizione e quelli trattati con placebo alla settimana 16 in sette endpoint secondari nelle categorie istologiche (picco di conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei e punteggi di grado e stadio del sistema di punteggio istologico EoE), trascrittomiche (infiammazione di tipo 2 e firme geniche del pannello diagnostico EoE) ed endoscopiche (punteggio di riferimento EoE totale).

“Questi miglioramenti sono stati mantenuti quando i bambini sono stati valutati dopo un anno intero di assunzione di dupilumab”, ha affermato Chehade.

I pazienti che hanno continuato lo stesso trattamento con dupilumab dalla parte A alla parte B hanno riscontrato miglioramenti nelle misure istologiche ed endoscopiche simili a quelli osservati tra il basale e la settimana 16, hanno affermato i ricercatori.

I pazienti passati dal placebo al dupilumab tra le parti A e B hanno visto miglioramenti simili a quelli riscontrati dai gruppi dupilumab tra il basale e la settimana 16.

Rispetto al gruppo placebo, i profili di espressione genica esofagea di due set di geni associati a EoE attiva, il set di infiammazione di tipo 2 e il set del pannello diagnostico EoE, hanno anche visto un miglioramento significativo tra i pazienti nel gruppo ad alta esposizione tra il basale e la settimana 16, hanno affermato i ricercatori.

In particolare, il gruppo ad alta esposizione ha avuto punteggi di arricchimento normalizzati significativamente più bassi per il cambiamento relativo tra il basale e la settimana 16 nelle firme di espressione genica di questi set rispetto al gruppo placebo.

Il gruppo con esposizione più elevata aveva concentrazioni sieriche medie di dupilumab alle settimane 16 e 52 che erano circa il doppio di quelle del gruppo con esposizione più bassa, hanno affermato i ricercatori.

Inoltre, un paziente nel gruppo con esposizione più elevata e uno nel gruppo placebo hanno sviluppato anticorpi a dupilumab nella parte A. Il paziente del gruppo con esposizione più elevata aveva livelli di anticorpi relativamente bassi, hanno affermato i ricercatori, senza alcun effetto apparente sull’efficacia del biologico. Non sono stati rilevati anticorpi a dupilumab in nessun altro paziente.

L’incidenza degli eventi avversi variava dal 73% al 100% nei gruppi e nelle parti dello studio. La maggior parte era lieve o moderata. Tre pazienti hanno interrotto il trattamento a causa di eventi avversi, ma questi eventi non sono stati considerati gravi.

Nove pazienti hanno segnalato eventi gravi nelle parti A e B, ma nessuno di essi era correlato al dupilumab o al placebo e nessuno ha portato alla morte.

Nel complesso, hanno affermato i ricercatori, questi risultati indicano tassi di remissione significativamente più elevati con dupilumab tra i bambini di età compresa tra 1 e 11 anni fino a 52 settimane rispetto al placebo, nonché altri miglioramenti istologici, endoscopici e trascrittomici con un profilo di sicurezza tollerabile.

Chehade ha anche affermato che questi risultati hanno portato all’approvazione dell’FDA per l’uso di dupilumab per il trattamento dell’EoE in questa fascia di età.

“Sono entusiasta perché dupilumab ha il potenziale per trasformare lo standard di cura per molti bambini piccoli che vivono con l’EoE”, ha affermato.

Dimostrando che dupilumab può ridurre significativamente l’infiammazione esofagea e possibilmente migliorare i sintomi, Chehade ha affermato che questi risultati portano anche speranza ai bambini con EoE e ai loro caregiver in un momento critico della loro crescita e sviluppo.

“Il controllo dell’infiammazione nell’EoE ha anche il potenziale di ridurre la possibilità di complicazioni a lungo termine che i pazienti possono sviluppare nel tempo se la loro EoE non viene curata o non viene curata in modo adeguato”, ha affermato Chehade.

L’estensione in aperto della sperimentazione in corso durerà 2 anni per consentire ai ricercatori di valutare i risultati a lungo termine nei bambini con EoE, ha affermato Chehade.

Mirna Chehade et al., Dupilumab for Eosinophilic Esophagitis in Patients 1 to 11 Years of Age. N Engl J Med. 2024 Jun 27;390(24):2239-2251.

