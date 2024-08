Cittaslow lancia la Call Internazionale di Fotografia Europa_Mondo

Cittaslow International e Casa della Fotografia di Roma organizzano la prima edizione della Call Internazionale di Fotografia Europa_Mondo

Cittaslow International e Casa della Fotografia di Roma organizzano la prima edizione della Call Internazionale di Fotografia Europa_Mondo. Dall’Europa al mondo, reti necessarie e diffuse – fotografare la Cittaslow, dalla realtà̀ della città e del territorio all’immaginario. Con una sessione speciale dedicata al tema del cibo locale e tradizionale.

Le foto vincitrici verranno esposte in mostra, dal 25 ottobre al 30 novembre 2024, presso Europa Experience – David Sassoli a Roma. Le foto vanno inviate entro il 7 ottobre 2024.

Il tema: Europa_Mondo

“Dall’Europa al mondo, reti necessarie e diffuse – fotografare la Cittaslow, dalla realtà̀ della città e del territorio all’immaginario”: questo è il tema del concorso fotografico, aperto a fotografi professionisti e amatori, di qualsiasi nazionalità̀.

Si chiede ai partecipanti di immaginare, interpretare e rappresentare il concetto di reti necessarie e diffuse in Europa e tra l’Europa e il mondo, reti che sono alla base dell’organizzazione del sistema Europa_Mondo, condiviso e interpretato concretamente da Cittaslow International: relazioni di interscambio, processi partecipati, percorsi e obiettivi comuni, strutture positive.

Non segmenti isolati e disconnessi, dunque, ma realtà in stretta connessione in grado di diffondere la cultura del buon vivere attraverso la ricerca, la sperimentazione, l’applicazione di soluzioni per l’organizzazione della città.

Il concetto di rete e interconnessione

Si vuole sollecitare l’esplorazione visiva dei concetti fondamentali di Cittaslow: identità, memoria, difesa dell’ambiente, giustizia e inclusione sociale, comunità e cittadinanza attiva, sicurezza e salvaguardia alimentare. Chiamando i fotografi a indagare la pluralità di significati e di immagini che possano rappresentarli, in modo più o meno reale, concettuale o astratto, attraverso l’occhio del fotografo stesso e l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Si ricercano immagini che siano un modello, una metafora, una concezione ontologica del concetto di reti necessarie proprie delle città del buon vivere promosse da Cittaslow International.

Da un punto di vista fotografico, il tema principale della call può essere sviluppato attraverso diverse accezioni a seconda del contesto, ma in generale, producendo fotografie che interpretino una connessione di elementi interconnessi, di fili intrecciati, di modelli di organizzazione.

Il concetto di rete sottolinea infatti l’importanza delle interazioni in diversi contesti che vanno dall’informatica all’ecologia, dalla società alle infrastrutture fisiche e territoriali, dai mestieri tradizionali a quelli legati all’AI, dalla comunicazione alle reti neurali, dall’oggetto fisico al non fisico.

Vengono premiate le fotografie che meglio rappresentano il concetto di reti necessarie pensate, sperimentate e messe in atto in Europa e tra l’Europa e il mondo.

Sessione speciale: cibo locale e tradizionale

La call propone anche una sessione speciale: “cibo locale e tradizionale”. Il concetto di cibo locale e tradizionale come chiave dello sviluppo dei territori è legato a diverse dimensioni, tra cui l’economia locale, la sostenibilità ambientale, la preservazione della cultura, la promozione della salute, l’innovazione e la resilienza, il coinvolgimento della comunità.

Si invitano i partecipanti a mettere in particolare evidenza le connessioni tra produttori, consumatori e ambiente circostante, promuovendo uno sviluppo sostenibile attraverso le reti e filiere del cibo.

Vengono premiate, anche in questo caso, le fotografie che meglio rappresentano la funzione del cibo locale tradizionale quale catalizzatore di uno sviluppo più sostenibile in grado di promuovere una connessione sinergica tra economia, ambiente, cultura e salute a livello locale.

Temi sviluppati dalla rete di Cittaslow in Europa e tra Europa e mondo.

Le categorie: foto singola e storia

I fotografi partecipanti potranno concorrere alla call sia per il tema generale sia per la sessione speciale con due diverse categorie di foto. La categoria foto singola prevede la presentazione di una fotografia, corredata da nome dell’autore e titolo; la categoria storia prevede invece una narrazione fotografica composta da minimo 4 e massimo 8 foto, corredate da nome dell’autore, titolo della storia e breve testo descrittivo.

Le foto vanno inviate entro il 7 ottobre 2024.

Info e regolamento al sito https://www.casadellafotografiadiroma.eu/call/