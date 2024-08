“As bestas – La terra della discordia” di Rodrigo Sorogoyen stasera su Rai 4: la trama del film

“As bestas – La terra della discordia”, il nuovo thriller di Rodrigo Sorogoyen, in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama del film

Il thriller spagnolo “As Bestas – La terra della discordia”, è la proposta di Rai 4 per sabato 24 agosto 2024 alle 21:20. Rodrigo Sorogoyen mette in scena uno scontro primordiale tra locali e forestieri in una realtà rurale ma, allo stesso tempo, affronta in chiave molto personale temi di attualità come l’ostilità verso lo straniero, la paura e la violenza.

Candidato a 17 Premi Goya, “As Bestas” ne ha vinti ben 9, tra i quali quello come Miglior Film, e si è aggiudicato il Premio César come Miglior Film Straniero.

In un villaggio rurale della Spagna, nella Galizia, una coppia di francesi, Antoine e Olga, si occupano di agricoltura e, altresì, di ristrutturare vecchie cascine per farne luoghi ricettivi. La popolazione autoctona non è entusiasta della loro venuta. La situazione comincia a degenerare quando i coniugi mostrano la loro contrarietà all’installazione di impianti eolici nella zona circostante alla loro tenuta; tale diniego acuisce, in una escalation di minacce, il risentimento di due fratelli, proprietari della piccola fattoria confinante.