Amiloidosi cardiaca, vutrisiran promosso nello studio di fase III HELIOS-B

Amiloidosi cardiaca: Alnylam Pharmaceuticals azienda leader nella tecnologia della RNAi, ha annunciato i risultati positivi dello studio di Fase 3 HELIOS-B su vutrisiran

Alnylam Pharmaceuticals azienda leader nella tecnologia della RNAi, ha annunciato i risultati dello studio di Fase 3 HELIOS-B su vutrisiran, una terapia RNAi in fase di sviluppo per il trattamento dell’amiloidosi ATTR con cardiomiopatia (ATTR-CM). Si tratta di uno dei trial più attesi del 2024 e i risultati sono stati positivi creando le premesse per l’ottenimento dell’indicazione specifica.

Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario, dimostrando una riduzione statisticamente significativa del composito di mortalità per tutte le cause e di eventi cardiovascolari (CV) ricorrenti durante il periodo in doppio cieco sia nella popolazione complessiva (HR 0,718, p-value 0,0118; n=654) sia nella popolazione in monoterapia (pazienti non in trattamento con tafamidis al basale; HR 0,672, p-value 0,0162; n=395).

Lo studio ha inoltre dimostrato miglioramenti statisticamente significativi in tutti gli endpoint secondari sia nella popolazione complessiva che in quella in monoterapia. Ciò include misure chiave di progressione della malattia: test del cammino di 6 minuti (6-MWT), Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) e classe NYHA (New York Heart Association) al mese 30 (p<0,025 per tutti).

È importante notare che il trattamento con vutrisiran ha anche ridotto la mortalità per tutte le cause nella popolazione complessiva (HR 0,645, p<0,025) e nella popolazione in monoterapia (HR 0,655, p<0,05) fino al mese 42. Si trattava di un’analisi intent-to-treat prespecificata che includeva fino a sei mesi di dati provenienti dall’estensione in aperto.

La grande domanda che ci si poneva durante la lettura dell’HELIOS-B non era se Amvuttra fosse in grado di battere il placebo come monoterapia, ma se potesse aggiungere benefici al tafamidis di Pfizer. I dati sulla combinazione sono considerati importanti perché i medici hanno considerato tafamidis come difficile da sostituire nel paradigma terapeutico.

Mentre la popolazione complessiva di HELIOS-B ha raggiunto la significatività statistica, i numeri esatti nel sottogruppo della combo con tafamidis rimangono sconosciuti. Durante la teleconferenza di lunedì, il direttore medico di Alnylam, Pushkal Garg, si è limitato a dire che l’azienda ha riscontrato “prove di effetti additivi” nel gruppo della combinazione.

Alnylam non ha fornito tutti i dettagli dello studio, lasciando senza risposta alcune domande sul farmaco e sui suoi benefici. I dati completi dello studio saranno resi noti alla riunione della Società Europea di Cardiologia alla fine di agosto.

I dati “sono estremamente positivi e sostengono che vutrisiran diventerà un blockbuster nella cardiomiopatia TTR”, ha scritto Paul Matteis, analista di Stifel, in una nota agli investitori di lunedì. Oggi le azioni hanno registrato un’impennata di quasi il 35%, arrivando a livelli che l’azienda non raggiungeva dalla fine del 2022.

L’Fda ha approvato vutrisiran per la prima volta nel giugno 2022 per il trattamento dell’amiloidosi ATTR con polineuropatia, una patologia simile in cui le proteine di transtiretina mal ripiegate colpiscono i nervi anziché il cuore. In questa forma della patologia l’azienda ha in commercio anche il patisiran.

La forma di “polineuropatia” che colpisce i nervi è più rara, il tipo di malattia che causa danni al cuore è più diffuso. Alnylam ha stimato che oltre 250mila persone in tutto il mondo siano affette dalla forma di cardiomiopatia, rispetto alle 30-50mila persone negli Stati Uniti e in Europa affette da polineuropatia. L’unico farmaco disponibile per la froma cardiaca, il tafamidis, ha generato 3,3 miliardi di dollari l’anno scorso, diventando uno dei farmaci più importanti di Pfizer, che lo vende con il marchio Vyndamax.

“Sono entusiasta di questi dati estremamente positivi dello studio HELIOS-B, che suggeriscono che vutrisiran ha il potenziale per rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da amiloidosi ATTR con cardiomiopatia, una malattia costantemente progressiva, debilitante e, in ultima analisi, fatale”, ha dichiarato Pushkal Garg, MD, Chief Medical Officer di Alnylam. “I risultati hanno dimostrato che vutrisiran ha migliorato gli esiti cardiovascolari, tra cui la sopravvivenza, la funzionalità e la qualità della vita in tutti i gruppi di pazienti con cardiomiopatia ATTR. Ci stiamo muovendo con urgenza per depositare questi dati convincenti presso gli enti regolatori e portare questo farmaco ai pazienti di tutto il mondo”.

Inoltre, vutrisiran ha dimostrato effetti coerenti sull’endpoint primario composito e su tutti gli endpoint secondari in tutti i sottogruppi chiave, compreso l’uso di tafamidis al basale, il tipo di malattia ATTR e le misure di gravità della malattia.

Nello studio HELIOS-B, vutrisiran ha dimostrato una sicurezza e una tollerabilità incoraggianti, in linea con il suo profilo consolidato. I tassi di eventi avversi (AE), AE gravi e AE che hanno portato all’interruzione del farmaco in studio sono stati simili tra i bracci vutrisiran e placebo. Nessun AE è stato osservato con una frequenza ≥3% nel braccio vutrisiran rispetto al braccio placebo.

“Sono entusiasta dei risultati dello studio HELIOS-B, che suggeriscono il potenziale di vutrisiran come farmaco trasformativo per i pazienti affetti da amiloidosi ATTR con cardiomiopatia”, ha dichiarato Yvonne Greenstreet, MBChB, Chief Executive Officer di Alnylam. “Se la revisione normativa sarà favorevole, vutrisiran ha il potenziale per diventare il nuovo standard di cura per il trattamento di questa malattia, guidando la prossima era di crescita sostanziale di Alnylam”. “Riteniamo che l’espansione dell’etichetta di Amvuttra per includere la cardiomiopatia ATTR rappresenti un punto di inflessione importante nel nostro percorso per diventare un’azienda biofarmaceutica di alto livello”, ha continuato Greenstreet.

HELIOS-B (NCT: NCT04153149) è uno studio multicentrico globale di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, disegnato e potenziato per valutare l’efficacia e la sicurezza di vutrisiran sulla riduzione della mortalità per tutte le cause e degli eventi cardiovascolari ricorrenti come endpoint primario composito in pazienti affetti da amiloidosi ATTR con cardiomiopatia nella popolazione complessiva e in monoterapia. Lo studio ha randomizzato 655 pazienti adulti con amiloidosi ATTR (ereditaria o wild-type) con cardiomiopatia.I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere vutrisiran 25 mg o placebo per via sottocutanea una volta ogni tre mesi durante un periodo di trattamento in doppio cieco della durata massima di 36 mesi.Dopo il periodo in doppio cieco, tutti i pazienti idonei rimasti nello studio possono ricevere vutrisiran in un periodo di estensione in aperto.