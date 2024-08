A Tarquinia arriva DiVin Mangiando, gara gastronomica per cuochi non professionisti

DiVinMangiando è una gara gastronomica per cuochi non professionisti che, desiderosi di mettersi in gioco, realizzano delle ricette inedite con i prodotti della Tuscia

Alla sua ottava edizione, ritorna per il DiVino Etrusco la gara gastronomica DiVin Mangiando, promossa dall’associazione Divinmangiando, della chef Vittoria Tassoni. Organizzato in collaborazione con il Comune di Tarquinia e la Pro loco Tarquinia, nell’ambito del ciclo di appuntamenti con la cucina di eccellenza Degustazioni DiWine sovvenzionato interamente dall’Arsial, il concorso si risvolge agli appassionati della buona tavola, cuochi non professionisti che amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle aziende presenti in Tuscia. Il contest si svolgerà sabato 24 agosto all’azienda Vitivinicola Biologica Etruscaia.

I partecipanti avranno due ore di tempo per preparare i loro piatti che saranno valutati dalla giuria composta dallo chef Salvo Cravero, dalla docente dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, dalla presidente Fisar in rappresentanza della Camera di Commercio Viterbo Rieti Anna Maria Olivieri, dall’agronoma Maria Laura Nespica e dall’avvocato Paolo Pirani. Madrina dell’evento la cuoca e personaggio televisivo Anna Moroni. La premiazione si svolgerà alle 21, nel chiostro di palazzo Vitelleschi, con la partecipazione in veste di moderatrice di Anna Maria Pellegrino, cuoca, gastronoma e presidente dell’Associazione italiana food blogger. Il vincitore verrà omaggiato con un pacco dono di prodotti locali e la sua ricetta sarà riproposta e interpretata da uno chef professionista durante uno show cooking finale che concluderà la gara. L’iscrizione è gratuita. Il modulo di partecipazione è scaricabile del link https://www.vittoriaincucina.it/divin-mangiando-2024-tarquinia/. Per ogni informazione è possibile chiamare al 329 0306936 o scrivere a divinmangiando@gmail.com.