Ultraleggero precipita in mare a Marina di Minturno: illeso il pilota

Un autogiro a due posti è precipitato in mare a Marina di Minturno, in provincia di Latina: illeso il pilota, stupefatti i tanti bagnanti presenti

I bagnanti pochi secondi prima avevano salutato l’aereo credendo probabilmente che stesse facendo un passaggi radente vicino al bagnasciuga. Ma pochi istanti dopo si sono accorti che non era così: il piccolo aereo, infatti, un autogiro a due posti, ha proseguito la marcia avvicinandosi sempre più all’acqua del mare e alla fine è precipitato. È successo ieri all’ora del tramonto lungo la spiaggia di Marina di Minturno, Riviera di Levante. Poteva essere una tragedia, ma invece per fortuna il pilota non si è fatto nulla nell’impatto: è infatti uscito pressoché illeso dal piccolo aereo, anche se sconvolto per l’accaduto. Il video dell’aereo che precipita è impressionante ed è diventato virale. Condiviso su Tik Tok da alcuni bagnanti presenti (e anche dallo stabilimento Acquamarina), è stato poi rilanciato da diversi media. Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, potrebbe essersi trattato di un guasto al motore che ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza.

L’AEREO RECUPERATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Il velivolo è stato recuperato dai Vigili del fuoco in serata. Alla guida c’era un 68enne di Treviglio, in provincia di Bergamo, che è stato aiutato a uscire dall’aereo da alcuni bagnanti che si sono subito tuffati in acqua.