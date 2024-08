“Storie su storie” è il nuovo singolo di Marco Di Genova

Il flusso creativo non smette di scorrere per il cantautore pescarese Marco Di Genova che, con il nuovo singolo intitolato “Storie su Storie”, sigla il decimo brano della sua carriera

L’artista, autore e compositore, prende spunto da esperienze di vita personali ed affronta qui un tema molto delicato relativo ad un’amicizia “forse finita”. Attraverso parole vere, come da suo stile, Di Genova esprime con accorato racconto la storia ispirata da un amico molto caro, uscito dalla sua vita in modo inaspettato e dunque doloroso; ha cercato di catturare questo dispiacere e la confusione di quei momenti, racchiudendo il piú possibile il suo stato d´animo nel testo della canzone. Come in tutte le sue canzoni il cantautore cerca di dare un po’ di ottimismo, infondendo una forte e viva speranza un giorno di poter chiarire con lui, e dunque inoltrare un messaggio di conforto e comprensione all’ascoltatore. Anche la melodia del brano è coinvolgente grazie al prezioso arrangiamento di Michelangelo Del Conte. Laureato in psicologia Marco Di Genova è un cantautore introspettivo: i testi delle sue canzoni esprimono “l’essenza” di ciò che lo circonda, grazie alla sua innata curiositá per l’aspetto psicologico della mente umana. A questo approccio piú serio si uniscono in lui la forza del sorriso e dell’ironia che aggiungono una nota leggera nel vedere, nonostante tutto,le situazioni con un’angolazione finale positiva.

Grande amante del mare, Marco è anche un esperto skipper, attività che gli permette di allenare mente e corpo, rimanendo però fedele in primis al suo grande amore che è la musica. Nella sua carriera ha sperimentato l’unione tra musica e teatro, mixando sonorità e testi riflessivi, come nel progetto “Inediti e Pensieri”, ispirato alla forma artistica del “teatro – canzone” e presentato in diverse realtà locali. Disponibile il videoclip del nuovo inedito al seguente link