Stanno per arrivare nei mercati e supermercati le nuove Royal Gala Val Venosta

Alla scoperta della Royal Gala Val Venosta, la dolcezza fruttata che inaugura la raccolta delle mele nel mese di settembre

Royal Gala Val Venosta è coltivata con passione da oltre 1700 produttori uniti, che portano avanti da generazioni l’arte della melicoltura, unendo i metodi tradizionali alle innovazioni più recenti. Non serve fare le cose in grande per ottenere, sul campo, risultati strabilianti: nel Paradiso delle Mele, infatti, ogni melicoltore coltiva esclusivamente il proprio maso di famiglia con un’attenzione certosina per il dettaglio, che fa la differenza.

Fondamentale risulta poi il supporto dei giovani agricoltori, capaci di apportare entusiasmo ed energia. In Val Venosta la frutticoltura è davvero una questione di DNA: ecco perché il sogno nel cassetto di molti bambini è proprio quello di coltivare mele!

Royal Gala Val Venosta è la dimostrazione che la passione dà i suoi frutti.

L’aspetto

La Royal Gala sfoggia un sovracolore caldo, con nuance rosse di diversa intensità che sfumano in delicati toni rosa marmo. L’aspetto del frutto, rotondo e leggermente appiattito, è reso unico dalle inconfondibili striature del mantello di un giallo paglierino e ambrato. Un vero e proprio gioiello per gli occhi.

Il profumo e il sapore

La mela Royal Gala sprigiona a primo impatto note verdi, fresche e saporite, arricchite da delicati sentori di camomilla e mandorle. Questo aroma iniziale custodisce gelosamente un segreto: un sapore fruttato impreziosito da sfumature floreali. In una fase più avanzata, la Royal Gala vizia il palato con tocchi di anice e semi di finocchio, per un’esperienza gustativa estremamente piacevole, ma non complessa.

La consistenza

La deliziosa varietà Royal Gala presenta una polpa color crema, dolce e compatta, tipica dei frutti della valle. Quest’ultima caratteristica non le impedisce però di sciogliersi delicatamente sul palato, rivelando in pieno tutta la succosità della sua tessitura. Infine, la buccia, particolarmente dura, conferisce al frutto una consistenza piacevolmente corposa.

Scoprite la Royal Gala Val Venosta, frutto di un microclima ideale.

L’identikit della Royal Gala Val Venosta

Croccantezza: 4/5

Succosità: 3/5

Dolcezza: 4/5

Acidità: 2/5