Scoppia incendio nell’impianto Iren di Cadelbosco, nel Reggiano

Incendio nell’impianto di selezione delle plastiche di Iren a Cadelbosco in provincia di Reggio Emilia: Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme

Questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nell’impianto di selezione delle plastiche di Iren a Cadelbosco in provincia di Reggio Emilia.

Il personale dell’azienda è stato immediatamente evacuato e non si registrano danni alle persone, ma c’è preoccupazione per l’enorme colonna di fumo che si è propagata. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, i tecnici di Arpa e le forze dell’ordine. La situazione delle fiamme è in fase di contenimento.

“Negli anni scorsi la stessa azienda era stata al centro di polemiche per il problema di cattivi odori lamentato da numerosi residenti nella zona. Dopo lo spegnimento dell’incendio saranno necessari accertamenti ambientali di Arpa e per poter valutare la situazione dal punto di vista dell’inquinamento”, riporta il Resto del Carlino.