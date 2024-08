Naufragio del Bayesian: trovato anche il corpo della 18enne Hannah Lynch

Naufragio del Bayesian, è stato individuato il corpo dell’ultima persona dispersa, la 18enne Hannah Lynch. Si indaga sui possibili errori umani

È stato individuato il corpo dell’ultima persona dispersa nel naufragio del Bayesian a Porticello. Si tratta della 18enne Hannah Lynch.

Il recupero della ragazza consentirà di procedere con gli avvisi di garanzia per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colpose. Saranno iscritte le prime persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per poter conferire l’incarico e dare il via alle autopsie. Le difficili operazioni riprenderanno stamattina.

LA CATENA DI ERRORI UMANI

Tra le ipotesi investigative quella che prevale al momento è la presunta catena di errori umani che avrebbe portato all’affondamento del veliero. Tra questi c’è l’errato posizionamento dell’imbarcazione e il fatto che la deriva mobile, parzialmente alzata, potrebbe aver avuto un ruolo determinante della minore stabilità dello yacht.

Resta aperta anche l’ipotesi del portellone lasciato aperto per errore. E ci si interroga sul ritardo nell’attivazione del sistema automatico che sigilla la nave in caso di pericolo. Intanto, dai primi colloqui in ospedale, il comandante neozelandese James Cutfield ha spiegato di non essersi accorto dell’arrivo della tempesta.

LE VITTIME HANNO PROVATO A SALVARSI

Il Bayesian sarebbe affondato di prua, in verticale: giù in 3-5 minuti. Troppo pochi per consentire a tutti di uscire e salvarsi. Le vittime sono decedute proprio nel tentativo di scappare.

Oggi il capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio è giunto a Porticello, accompagnato dal direttore centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo Marco Ghimenti, per ringraziare il personale al lavoro sulle ricerche e il recupero dei dispersi.