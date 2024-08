“La Notte dei Serpenti” stasera su Rai 2: le anticipazioni

Torna in prima serata “la Notte dei Serpenti”, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.

Lo speciale televisivo andrà in onda venerdì 23 agosto alle 21.00 su Rai 2 con la conduzione di Andrea Delogu e, in contemporanea su Rai Radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Co-conduttrice della serata Alessandra Relmi, direttrice di Confimi Industria Abruzzo, che racconterà curiosità della cultura e della tradizione abruzzese mentre sul palco, agli artisti e musicisti abruzzesi si mescoleranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale per prestare voce ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione rivisitati in una chiave moderna ed eseguiti dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Primo ospite della serata Al Bano, a seguire Noemi con “Sono solo parole”, brano arrivato sul podio a Sanremo nel 2012 e che ha segnato il debutto del Maestro Enrico Melozzi alla direzione dell’orchestra del Festival della canzone italiana. Poi Filippo Graziani per rendere omaggio a suo padre Ivan, cantautore nato a Teramo, e Umberto Tozzi con un’inedita versione di “Ti amo” in dialetto abruzzese. Seguendo il claim “poppizzare il dialetto e dialettizzare il pop”, Colapesce Dimartino trasformano la loro hit “Musica Leggerissima” nella versione in abruzzese “Canzone Spensierate”. Mentre Giovanni Caccamo, accompagnato dalla coreografia realizzata dal corpo di ballo, omaggia Franco Battiato interpretando “La cura”.

A chiudere la scaletta l’immancabile “Vola vola”, preceduta dai saluti istituzionali.

Tutti i brani in scaletta sono eseguiti dal vivo dall’Orchestra dei Serpenti. La seconda edizione de La Notte dei Serpenti è stata promossa e finanziata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.