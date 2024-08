Il Triangolo torna con la nuova canzone “Per fare peggio”

Il Triangolo online con un nuovo brano, atipicamente estivo, dal titolo “Per fare peggio” che ci accompagna verso la pubblicazione di un nuovo disco

É fuori il nuovo singolo de Il Triangolo, fuori per Piuma Dischi e in distribuzione The Orchard. Un nuovo brano, atipicamente estivo, dal titolo “Per fare peggio” che ci accompagna verso la pubblicazione di un nuovo disco.

Questo brano è un nuovo omaggio a una generazione, quella in bilico tra il fare le ore piccole e l’aprire un mutuo. Il pogo ad un concerto in un centro sociale, una vacanza al mare e l’acquisto di una casa possono essere tutte delle tappe di un unico viaggio alla ricerca del proprio vento? Tra la citazione di una vecchia canzone punk italiana e un ritornello pop che non ti si scolla di dosso, il nuovo singolo de Il Triangolo è la confessione della paura nascosta di tradire se stessi. Il racconto di tutte quelle cose che da piccoli ci si promette di non fare, ma che diventando adulti si è costretti ad affrontare.

