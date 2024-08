Il piretro, risorsa d’oro per gli insetticidi naturali

In un mondo sempre più attento all’ambiente e alla sostenibilità, l’utilizzo di insetticidi naturali per la cura delle piante e del giardino o per la propria tranquillità domestica rappresenta una soluzione valida e alternativa ai prodotti chimici. In particolare, c’è una pianta utilizzata come deterrente naturale: è il piretro, ottenuto dalla fioritura di alcune piante del genere Chrysanthemum: in particolare Chrysanthemum cinerariifolium e Chrysanthemum coccineum, originarie dei Balcani e del Caucaso.

Su https://www.copyr.eu/ si possono trovare, tra i prodotti per la cura del prato e la disinfestazione, diversi insetticidi naturali a base di piretro, che essendo una sostanza naturale è approvato dai dettami dell’agricoltura biologica. È possibile orientarsi tra prodotti per l’interno e per l’esterno, specifici per la casa o stalle e allevamenti. Ma come mai puntare su questa sostanza è una scelta sostenibile, moderna e utile?

Storia del piretro

Questo utilizzo del piretro venne scoperto a metà dell’Ottocento in Dalmazia. Da quel momento iniziò la sua coltivazione e commercializzazione internazionale nelle zone della ex Jugoslavia. Oggi la produzione si concentra soprattutto in Kenya, in Australia e in Nuova Zelanda.

Esteticamente sembra una margherita: cresce spontaneamente nei prati e viene scelto per ornare i balconi. In genere predilige terreni calcarei. Per la sua grande presenza nell’area balcanica viene chiamato anche “Piretro della Dalmazia”.

Vantaggi del piretro

Questa pianta è tossica per gli insetti ma allo stesso tempo si rivela ecosostenibile e non impattante sulla salute umana. Per questo è da preferire agli insetticidi chimici. I suoi impieghi trovano spazio:

nell’agricoltura, per tutelare le colture dagli insetti. È in grado di proteggere orti e ortaggi, frutteti e campi;

in giardino e nei locali domestici, per liberare gli spazi da zanzare, mosche, formiche, ecc. Si trova nella formula spray, che è pratica e comoda per l’uso quotidiano;

in spazi pubblici e commerciali, come hotel o ristoranti, per la disinfestazione;

in ambito sanitario, per prevenire malattie diffuse dagli insetti.

Scegliere questo insetticida naturale porta con sè diversi pro:

è considerato più sicuro per la salute e il benessere degli esseri umani e degli animali domestici quando è utilizzato secondo le indicazioni;

è efficace contro una vasta categoria di insetti ;

; è biodegradabile , cosa che evita ripercussioni sull’ambiente;

, cosa che evita ripercussioni sull’ambiente; si integra a pratiche biologiche di controllo della biodiversità.

Tra le cose importanti da sapere è che è necessario dosarlo opportunamente così da evitare reazioni di resistenza da parte degli esemplari. Bisogna tenere a mente che non vada ad interferire direttamente con le api e il loro lavoro, poiché si tratta di una sostanza tossica per loro.

L’opzione, più ecologica e parallela agli insetticidi chimici, riesce a spiccare per un numero elevato di benefit a partire dalla biodegradabilità e sottolineando la sicurezza per la salute sia umana sia degli animali.

La scelta del piretro rappresenta un passo verso pratiche più sostenibili nel controllo dei parassiti, dimostrando che è possibile proteggere le colture e gli ambienti domestici rispettando il nostro pianeta.