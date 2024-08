I Coldplay in streaming con il singolo “We pray”

In attesa del nuovo album: i Coldplay lanciano il singolo, “We pray”. Il progetto uscirà il prossimo 4 ottobre stabilendo nuovi standard di sostenibilità

In attesa del loro prossimo disco, in arrivo il prossimo 4 ottobre, i Coldplay lanciano un nuovo singolo. Si intitola “We pray” e vede la partecipazione dell’acclamata rapper britannica Little Simz, della superstar nigeriana dell’afrobeats Burna Boy, del fenomeno R&B palestinese-cileno Elyanna e dell’argentina TINI, che ha conquistato le classifiche.

Il singolo – che è stato presentato in anteprima dal vivo nel memorabile set da headliner di Glastonbury 2024 – è disponibile per l’acquisto in formato EcoCD e 12” riciclato, con cinque versioni del brano.

La “TINI version” sarà pubblicata sui siti di streaming/download il 6 settembre, mentre la “Elyanna version” sarà disponibile dal 20 settembre. La “Live at Glastonbury” è un’esclusiva dei formati fisici.

L’ALBUM REALIZZATO CON LE BOTTIGLIE DI PLASTICA RICICLATE

“We pray” è il secondo brano estratto dall’imminente nuovo album della band, “Moon Music”. L’album stabilisce nuovi standard di sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco). È già disponibile per il pre-ordine su EcoCD, EcoRecord LP e digitale.La nuova canzone è il seguito del singolo “feelslikeimfallinginlove”, nominato due volte agli MTV VMA, che ha raggiunto la vetta delle classifiche iTunes di tutto il mondo e la posizione numero 1 sia nella classifica airplay del Regno Unito che nella Official Big Top 40.