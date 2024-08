Community cresce nei ranking delle M&A di Mergermarket

Community scala le classifiche globali stilate da Mergermarket, osservatorio privilegiato di intelligence finanziaria che redige il più autorevole monitor delle operazioni di M&A

Con 48 operazioni e un controvalore complessivo di 21,6 miliardi di dollari, Community scala le classifiche globali stilate da Mergermarket, osservatorio privilegiato di intelligence finanziaria che redige il più autorevole monitor delle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) a livello mondiale e censisce gli adviser finanziari, legali e di comunicazione. La classifica considera il numero e il valore delle operazioni seguite nei primi sei mesi del 2024 dai quali emerge che la società conferma la leadership globale ed europea sia per numero di deal seguiti (17 in più rispetto ai primi sei mesi del 2023) che per valore +63% facendole così guadagnare posizioni in classifica.

Auro Palomba, CEO e fondatore di Community, ha dichiarato: “Le classifiche stilate da Mergermarket fotografano la nostra leadership e il nostro impegno nell’affiancare le imprese nei percorsi di crescita per linee esterne. Essere al fianco di manager e imprenditori in questi momenti così complessi ci permette di essere in prima line in alcune delle più importanti partite finanziarie nazionali e internazionali e gestire un aspetto cruciale per il loro futuro: la reputazione. È per questo che assieme ai colleghi di Excellera puntiamo ad offrire servizi sempre più completi, specializzati e di altissima qualità puntando all’eccellenza su scala internazionale”.

Con sedi a Milano, Roma, Treviso e una rete di partnership che si estende in diversi altri paesi, Community è un gruppo multidisciplinare attivo nella creazione, gestione e difesa della reputazione di imprese e istituzioni finanziarie. Fondata nel 2001, Community oggi conta 60 professionisti dislocati nelle varie sedi e coordinati dai Managing Partner Roberto Patriarca, Marco Rubino, dal Senior Partner Giuliano Pasini e dai Partner Pasquo Cicchini e Giovanna Benvenuti.